レーシング経験はないものの、F1ドライバーへの憧れを持ち続けている38歳男性。普段の車の運転でも本格的な装備を身につけているというが、ある日、さらに一歩踏み込んだ格好で運転したところ、思わぬ出来事が起きた。15日放送のTBSラジオのラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で、そんな男性の投稿が紹介された。

安住紳一郎アナウンサー

憧れのF1ドライバーになりきって運転

この日のメッセージテーマは「私の妄想」。東京都世田谷区に住む38歳男性から、長年抱いてきた憧れについての投稿が届いた。

男性がなりたかったのは、F1ドライバー。実際にレーシング競技を経験したことはないものの、その思いは今も変わっていないという。

そのため、普段の自家用車の運転でも、つなぎを着て手袋をはめ、運転用の靴に履き替えているそうだ。日常のドライブを、憧れの職業になりきる時間にしているのだった。

ヘルメットをかぶってみたところ…

そんな男性は、ある時、さらに本格的な格好を試した。

「一度ヘルメットをかぶって運転したこともあるのですが、職務質問されたのでそれ以来ヘルメットはやめました」

憧れのF1ドライバーに近づこうとしたものの、普段の道路では少々目立ちすぎたようだ。

その結末を聞いた安住紳一郎アナウンサーも、ヘルメットについては「ちょっとなんか」と反応。続けて、そうした格好で車を運転していると、「強盗の行き帰りみたいになっちゃうから(笑)」と周囲から不審に思われることもあるだろうと冗談交じりに話した。

子どもの頃からの夢を、大人になっても日常の中で楽しんでいる男性。思わぬ職務質問を受けながらも、ヘルメット以外の装備については続けているという投稿が、スタジオに笑いをもたらした。