学生時代、テレビやグラビアで見ていた憧れの存在が、同じ年齢になった今も変わらず輝いている――。雛形あきこの22年ぶりとなる写真集を手にした錦鯉・渡辺隆は、ページをめくるたびに感嘆の声を上げた。文化放送のラジオ番組『錦鯉・渡辺隆の深夜、オヂさんは大胆に』(毎週土曜27:30～28:00)で、雛形の写真集をめぐるトークが繰り広げられた。

雛形あきこの写真集発売イベントに参加したリスナー

番組のニュースコーナーに寄せられたのは、雛形あきこが22年ぶりに発売した写真集『三原色』(主婦と生活社)についてのメールだった。

リスナーは、10月に東京都内で開催された発売記念イベントに参加したという。イベントで目にした雛形のドレス姿について、「異次元レベルの美しさでした」と絶賛。握手をした際の印象も紹介し、温かく親切に接してもらったことへの感謝をつづった。

この投稿を受け、渡辺は「わあ、素晴らしい」と反応。スタジオには写真集の現物が用意されており、渡辺もすでに目を通していたという。

「本当にきれいでございますね」

そう切り出した渡辺は、雛形が自身と同じ48歳であることに言及した。

「学生の頃よりきれいなんじゃないか」

渡辺にとって、雛形は学生時代からテレビで見ていた存在だった。当時を思い返しながら、「その頃よりきれいなんじゃないか」と驚きを口にする。

さらに「年齢って超越してしまうの? 有名人の方は」と感心し、写真集を眺めながら「めちゃくちゃかわいいんですけど」「この表情やべえな」と次々に感想を述べた。

とりわけ心をつかまれたのは、雛形の笑顔だったようだ。

「この笑顔ずっと見てられんな。この笑顔で飯食えるよ」

ページをめくる手を止められない様子の渡辺は、学生時代に雛形が雑誌の表紙を飾っていた頃の記憶も振り返った。

「雛形あきこさんが表紙になったら、まず即買いみたいなこともありましたもんね」

長い年月を経て、再び写真集を眺める時間は、かつての記憶を呼び起こすものにもなったようだ。

同い年の渡辺が思わず考えたこと

渡辺が不思議に感じたのは、雛形が美しさを保ち続けている理由だった。

「どういう心意気で生きたら雛形さんのような美しさを保てるんですかね」

運動やスキンケアだけでは説明できないものがあるのではないかと考え、「もっと内面のものがないと、こんだけの美しさは出ないと思うんですけれども」と持論を展開。

そして、思わずこんな疑問を口にした。

「どうしたら俺は雛形あきこになれる?」

同い年であることを改めて強調すると、雛形の立ち姿にも目を留め、「こんなまっすぐ俺立てないもん。どっか曲がるもんだって、絶対」と自虐を交えて笑いを誘った。

写真集への感動は、番組のエンディングまで続いた。再び写真集の話題を持ち出した渡辺は、「買おうかな、俺も」と購入を検討。さらに、写真集ならではの魅力について「この重さがうれしいよね、写真集って」と語り、手に取ってページをめくる楽しさをしみじみと味わっていた。