東日本旅客鉄道は11月18日、Suicaの新たなイメージキャラクターが決定したと発表した。

新キャラクターはB案に決定

2026年9月に「Suica Renaissance」の世界観を体現し、利用者・地域とのつながりを象徴する新たなイメージキャラクターのデザイン候補3案を発表し、投票を実施した。その結果、総数1,664,399票の投票が集まり、そのうち860,152票を獲得したB案のキャラクターに決定した。

決定デザイン

新キャラクターの原案を手がけたのは、イラストレーターの世戸ヒロアキ氏。同氏は次のようにコメントしている。

「この度は、新しいSuicaのキャラクターに選んでいただき、誠にありがとうございます。投票の段階から皆さまに多くの反響をいただき、大変驚くとともに、とても嬉しく思っています。このキャラクターには、JR東日本とともに新しく進化していくSuicaの可能性やそこに込められた想いを、色や形、仕草のひとつひとつに反映しました。また、その想いを一人でも多くのお客さまに届けられるよう、さまざまなシーンで埋もれることなく存在感を発揮できるキャラクターを目指し、丁寧に設計しました。SNSでファンアートが生まれるなど、すでに多くの方々とのコミュニケーションが生まれていることを、とても嬉しく感じています。そうした反響を通じて、制作に込めた想いが少しずつ伝わっているのかなと感じています。私は原案制作という立場ですが、これからは多くの方々の手によって、このキャラクターがさらに成長し、皆さまに親しまれていくことを、皆さまと一緒に楽しみにしています。」(世戸ヒロアキ氏)

また、選考委員会座長の小山薫堂氏は次のようにコメントしている。

「皆さまから150万票以上というたくさんの投票をいただいた結果、ついにSuicaの新キャラクターが決定しました。しかしこの子の本当の物語が始まるのは、ここからです。どういう愛称で呼ばれ、どんな性格のキャラクターとして成長していくのか? 皆さまと共に創り上げていこうと思います。暮らしに寄り添うかけがえのない存在として、多くの人に愛され、どんな物語が描かれることになるのか? 未来のワクワクを一緒に紡ぎましょう!」(小山薫堂氏)

新キャラクターの愛称を募集

今後、B案のキャラクターがSuicaのイメージキャラクターとして活躍していくにあたり、その愛称を募集する。募集期間は11月18日～12月15日15時59分。応募方法や注意事項などの詳細は特設サイトで確認できる。

特典として、応募者全員に同キャラクターの限定デジタル壁紙をプレゼントする。壁紙は全3種類で、ランダムで1種類が進呈される。

愛称は応募数の順位によって決定するものではなく、応募された愛称とその由来や込めた想いを丁寧に受け止めたうえで、「Suica Renaissance」の世界観を象徴し、「生活に寄り添うキャラクター」としてふさわしい愛称を選考委員会で選定する。

決定した愛称は、2027年3月31日に開催予定のSuicaのキャラクターのバトンタッチに関する式典イベントで発表される予定だ。