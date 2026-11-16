KDDIとauフィナンシャルサービスは11月16日、抽選で最大100,000Pontaポイントが当たる「超チャンス!キャンペーン」を開始した。

街とネット両方の利用で最大100,000ポイントが当たる

キャンペーン期間は2026年11月16日～12月31日。期間中にキャンペーンサイトからエントリーし、「au PAY(コード支払い)」と、「au PAY(ネット支払い)」または「au PAY(auかんたん決済)」をそれぞれ利用し、合計10,000円以上利用した人の中から、抽選で合計1,460名に最大100,000Pontaポイントが当たる。

期間中の合計利用額が100,000円以上の人の中から抽選で10名に100,000Pontaポイント、50,000円以上の人の中から抽選で200名に25,000Pontaポイント、20,000円以上の人の中から抽選で250名に4,000Pontaポイント、10,000円以上の人の中から抽選で1,000名に1,000Pontaポイントを進呈する。

また、Pontaパス(有料)会員が、期間中にPontaパスアプリを起動し、「au IDでログインする」ボタンからログインすると当選確率が10倍になる。

キャンペーンの詳細については、キャンペーンページから確認できる。

「ポンタ マスコット」が当たるWチャンス

ポンタ マスコット(にっこり)

11月16日～12月31日の期間、au/UQ mobileの利用者で、超チャンス!キャンペーンの適用条件を満たし、au PAY アプリで配信する対象クーポンを利用した人の中から、抽選で200名に「ポンタ マスコット(にっこり)」をプレゼントする。

公式Xでギフトカードが当たるキャンペーン

11月18日～11月19日の2日間、au PAY公式Xアカウント(@au_PAY_official)をフォローし、対象投稿をリポストのうえ、コメントした人の中から、抽選で100名にau PAY ギフトカード1,000円分が当たる。