ニモカは11月12日、新たなクレジットカード「nimocleカード(ニモクルカード)」のキャラクターとして、青いトリをモチーフとした新キャラクターを制作したと発表した。

毎日の移動や買い物を便利でおトクにする新カード誕生

11月16日に発行開始した同カードは、西鉄グループの交通利用や買い物など、日常のさまざまなシーンでおトクに利用できるクレジットカード。定期券購入や「クレカ乗車」、西鉄グループの商業施設等での利用に応じてVポイントが貯まるほか、対象施設では「西鉄ショッピングポイント」も貯まる。対象施設や利用内容に応じ、両ポイントを合わせた付与率は最大7.0%となる。

nimocleカード概要

nimocleカードの特長

新キャラクターは親しみやすい「青いトリ」

キャラクターのモチーフには、賢く親しみやすい「トリ」を採用。また、木々の間を飛び回る姿には、さまざまな場所へ情報を届け、人やサービスをつなぐ「架け橋」のような存在になってほしいという思いが込められている。長年にわたり親しまれている交通系ICカード「nimoca」のフェレットとも仲の良い新たな仲間として、nimocleカードのWebサイトや各種広告・案内物などに登場。カードの便利でおトクな情報を利用者に分かりやすく伝えていく。