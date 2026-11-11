JR東日本グループは2028年春、「ウォークスルー改札」を山手線全駅と成田空港・羽田空港の各駅など40駅に本格導入する。

Suicaが「タッチ&ゴー」から「ウォークスルー」へ進化

ウォークスルー対応スマートフォンでモバイルSuicaを利用する人は、スマートフォンを取り出してタッチをする一連の動作をすることなく、これまでモバイルSuicaをタッチして利用していた時と変わらないスピードで、改札を通過できるようになる。通勤・通学時間帯などの混雑時においてもこれまでどおりスムーズに通過でき、より利便性の高い移動を実現する。

ウォークスルー改札

山手線全駅・成田空港・羽田空港の各駅など40駅に本格導入

2027年春からの体験導入に続き、2028年春、山手線全駅および成田空港各駅、東京モノレール羽田空港各駅とモノレール浜松町駅の40駅へ本格導入する。

40駅に本格導入

いつものモバイルSuicaで「タッチ&ゴー」も「ウォークスルー」も

現在使用しているモバイルSuicaをそのまま使って、「タッチ&ゴー」と「ウォークスルー」のどちらも利用できる。定期券区間外への乗り越しやSF(チャージ)利用など、現在のモバイルSuicaで利用できるサービスについても、これまでと同様に利用できる。

例えば、ウォークスルー改札が導入されている駅から乗車した場合は、降車駅にウォークスルー改札が導入されていなくとも、いつもの通りタッチして出場できる。逆の場合も同様で、利用する駅ごとの違いを意識することなく、いつもと同じ感覚で利用できる。なお、体験導入時はウォークスルー改札相互間での利用となる(例:東京駅で乗車 → 浜松町駅で降車)。

2027年春、本格導入に向けた体験導入を開始

2028年春の本格導入に先立ち、2027年4月10日から2028年2月29日まで、ウォークスルー改札の体験導入を実施する。体験導入は、定期券区間内での利用から開始し、その後、体験導入結果を踏まえながら、利用シーンや対象者等の範囲を段階的に拡大し、より多くの利用者が安心して利用できるサービスを目指して、品質向上に取り組んでいく。

体験導入では、改札処理の正確性や混雑環境への対応などを検証する。実施駅は、広域品川圏の浜松町駅・田町駅・高輪ゲートウェイ駅・品川駅・大井町駅の5駅と、首都圏主要ターミナル駅の東京駅・上野駅・新宿駅・渋谷駅・池袋駅・赤羽駅・北千住駅・中野駅・大崎駅の9駅で、計14駅となる。

実施駅間の定期券を持つ利用者からモニターとして、約400名を募集する。体験導入では、シャープの協力のもと開発した体験導入用アプリケーションを搭載した、ウォークスルー対応スマートフォンを貸し出す。体験導入の詳細やモニターの募集方法については、別途案内される。

ウォークスルー改札機 設置イメージ

2031年度末までに全駅導入へ

JR東日本グループは、グループ経営ビジョン「勇翔2034」に掲げる「Suica Renaissance」の推進の一環として、新幹線・在来線ともに首都圏・地方圏を通じてウォークスルー改札の導入を進める。

2028年春の本格導入を起点に、首都圏・地方圏を通じて在来線の駅や新幹線の駅に拡大し、2031年度末には、現在改札機が設置されているすべての駅への導入を目指す。また、2030年代中頃には、GPSの位置情報技術を活用した「スマホ改札(仮称)」を導入することにより、JR東日本全駅で駅ナカ・駅ソトの区別のない移動体験の実現を目指す。