国内のクレジットカード会社22社と日本クレジットカード協会(以下「JCCA」)は11月17日より、メールやSMS(ショートメッセージサービス)によるフィッシングの被害を未然に防ぐため、フィッシングに関する注意喚起を行っている。

フィッシングに関する注意喚起を実施

クレジットカード不正利用被害額は510.5億円

2025年のクレジットカード不正利用被害額は510.5億円(前年比▲44.5億円)と、前年から減少したものの、依然として高い水準で推移している。そのうち、クレジットカード番号盗用による不正利用被害額は475.4億円と、被害全体の大半を占めている。番号盗用被害の大きな要因の1つはフィッシングであり、その手口は日々巧妙化・多様化している。このような状況を踏まえ、クレジットカード利用者への継続的なフィッシングに関する啓発活動が引き続き重要となっている。

フィッシング被害防止へ、参画企業を22社に拡大

国内のクレジットカード会社10社とJCCAは、昨年、クレジットカード利用者を対象としたフィッシング被害防止のため、共同で啓発活動を実施。依然として被害が発生している状況を踏まえ、今年は啓発活動に参画するクレジットカード会社を22社に拡大した。

今回参画するのは、アプラス、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル、イオンフィナンシャルサービス、auフィナンシャルサービス、NTTドコモ・フィナンシャルグループ、エポスカード、エムアイカード、オリエントコーポレーション、クレディセゾン、ジェーシービー、セブン・カードサービス、セブンCSカードサービス、トヨタファイナンス、ビューカード、PayPayカード、三井住友カード、三井住友トラストクラブ、三菱UFJニコス、メルペイ、ユーシーカード、ライフカード、楽天カードの22社。

注意喚起メール送信や特設ページを設置

今回の取り組みでは、参画するクレジットカード会社22社の利用者に対し、11月17日からフィッシングに関する注意喚起メールを送信するとともに、各社ホームページやクレジットカード会員サイトに、フィッシングに関する特設ページやバナーを設置するなど等、フィッシング被害防止に向けた啓発活動を行う。

なお、注意喚起メールでクレジットカード番号やパスワード、個人情報などの登録を求めることはない。