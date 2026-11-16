フジテレビの動画配信サービス・FODでは、高校ダンス日本一を決める大会『マイナビ HIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2027』の予選から決勝まで、全ステージを11月22日から独占LIVE配信する。

『マイナビ HIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2027』

全国6地区で予選、2027年4月に両国国技館で決勝

「HIGH SCHOOL DANCE COMPETITION」(通称：ハイダン)は、2015年から開催されている高校生対象のダンスコンテスト。全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学する学生が、学校のダンス部やダンス同好会として出場する。

大会は、2～12人で構成する「SMALL部門」と、13～40人で構成する「LARGE部門」の2部門制。東北、北陸、関東、中部、関西、九州の全国6地区で予選が開催され、各地区予選とオンライン予選の上位チームが決勝大会へと駒を進める。

2027年シーズンの決勝大会は、4月17日に東京・両国国技館で開催。全国の予選を突破した強豪チームが集結し、それぞれの学校が持つ個性や創造力をぶつけ合いながら、高校ダンス日本一の座を争う。

11月22日の予選から全ステージを独占LIVE配信

FODでは、11月22日に正和工業にじいろホールで行われる東日本地区の予選を皮切りに、全国6地区の予選から決勝大会まで全ステージを独占LIVE配信する。

東日本地区では、11月22日のほか、2027年1月23日に文京シビックホールと川口総合文化センター・リリア、2月13日に茅ヶ崎市民文化会館、14日に三郷市文化会館、21日に厚木市文化会館で予選を開催。

西日本地区は2026年12月27日に南海浪切ホール、2027年1月16日に国際障害者交流センター ビッグ・アイ、17日に藤井寺パープルホール、2月6日・7日に東大阪市文化創造館で行われる。

このほか、東北地区は1月16日に多賀城市文化センター、中部地区は1月24日に愛三文化会館、九州地区は1月31日にSAWARAPIA、北陸地区は2月7日に石川県文教会館で予選を実施する。

各地区の熱戦を勝ち抜いたチームは、4月17日に両国国技館で開催される決勝大会に進出。シーズンの頂点を懸けた最終決戦に挑む。

FODでは、こうした高校生たちの熱いパフォーマンスをリアルタイムで届けるほか、アーカイブ配信でも視聴できる。配信日時の詳細はFODの大会配信ページで案内される。