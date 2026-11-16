俳優の岡田准一と上白石萌音が、12月28日に生放送される日本テレビ系音楽特番『発表!今年イチバン聴いた歌 ～年間ミュージックアワード2026～』(17:30～23:00)のMCを務めることが16日、発表された。岡田が音楽番組のMCを担当するのは初めてとなる。

上白石は過去3回MCを担当

2022年にスタートし、今回で5回目を迎える同番組。2026年の締めくくりとなる今回は、千葉・ホテルニューオータニ幕張から5時間半にわたって生放送される。

MCを務める岡田は、これまでアーティストとして数多くの音楽番組に出演してきたが、音楽番組で司会を担当するのは初めて。一方、上白石は過去3回にわたって同番組のMCを務めてきた。

2人は12月25日公開の映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』でも共演。今回のPR撮影では、すでに自然な掛け合いを見せていたという。

さらに撮影の合間には、出演アーティストに気持ち良く歌ってもらうために、どのように進行すべきかを2人で相談する場面も。ともにアーティストとしてステージに立った経験を持つ2人が、出演者に寄り添うMCを目指す。

岡田は「音楽番組のMCを務めるのは初めてですが、アーティストの方々に気持ち良くパフォーマンスしていただけるように頑張ります!」と意気込み、「ご一緒させていただく上白石さんは、この番組のMCを何度も務められているので頼っていきたいと思います」と信頼を寄せる。

さらに、「僕は、パフォーマンスをする側をやらせていただいていたので、アーティストの気持ちがわかるMCとして、寄り添いながら進められたらと思います」とコメント。「カメラに映っていないところでも全力で応援しつつ、音楽の力を届けられる時間になればいいなと思いますし、ご覧いただく皆さんの心に届く番組になるとうれしいです」と語った。

上白石萌音「出る側の気持ちがわかる司会者コンビとして」

上白石も「わたしもたまにですが、アーティストとして出させていただくことがあるので岡田さんと出る側の気持ちがわかる司会者コンビとして、アーティストのみなさまに寄り添いたいと思います!」とコメント。

自身が音楽番組に出演した際の経験を踏まえ、「ちょっとしたアイコンタクトや声がけなど司会の方にしていただいて嬉しかったことをできるように心がけられたらと思います」と、MCとして大切にしたいことを明かした。

そして「この番組を見ればこの一年を振り返ることができると思います。年末を音楽で彩っておさめることができたらうれしいです」と呼びかけている。

2026年に最も聴かれた曲・アーティストを発表

番組では、Spotifyのストリーミングデータをもとに、2026年に最も聴かれた曲やアーティストを紹介。年間TOP100ランキングに加え、ジャンル別、年代別、アーティスト別など、様々な切り口から今年の音楽シーンを振り返る。

さらに、アーティストによる生ライブや秘蔵映像も展開。出演アーティストが「今年イチバン聴かれた歌」を生パフォーマンスする。

出演アーティストは近日発表される予定。

【編集部MEMO】

岡田准一

1980年11月18日生まれ、大阪府出身。1995年にV6のメンバーとしてデビュー。俳優として映画『永遠の0』『海賊とよばれた男』『関ヶ原』『散り椿』『ヘルドッグス』などに出演。NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』では主演を務めた。2026年12月25日公開の映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』に出演。『発表!今年イチバン聴いた歌 ～年間ミュージックアワード2026～』で音楽番組のMCに初挑戦する。

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