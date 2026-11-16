純烈の弟分として人気を集める4人組男性歌謡グループ・モナキが、きょう16日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『ネプリーグ』(毎週月曜19:00～)に初出演。メンバーのサカイJr.が体調不良で欠席する中、林修が代打として“サカイSr.”を名乗る一幕が繰り広げられる。

サカイJr.欠席で林修が「どうも、サカイSr.です」

今回は「チームモナキ」と「チーム櫻坂46」によるアーティスト対決。「チームモナキ」は、じん、おヨネ、ケンケンの3人が初参戦し、ネプチューンの堀内健、林修とともにクイズに挑む。

1stステージ「ブレインタワーミュージックゴールド」では、昭和のヒットソングから現在のアイドルの代表曲まで、大ヒットデビュー曲を聴いてアーティスト名を答える問題が出題される。

モナキのメンバーは、ノリノリでビートを刻みながら快調に解答を重ね、アーティストとしての実力を発揮する。

そんな中、体調不良で急きょ欠席となったサカイJr.の話題に。じんは「病弱担当のサカイJr.が、色(メンバーカラーのブルー)さながら青ざめておりまして、お休み中でございます」と、ユーモアを交えて説明する。

すると、サカイJr.の穴を埋めるべくチームに加わった林が「どうも、サカイSr.(シニア)です」と自己紹介。まさかの“新メンバー”登場に、スタジオは笑いに包まれる。

大先輩・純烈がVTRで特別出演

続く2ndステージ「ハイパーファイブリーグ」では、モナキが敬愛する大先輩グループ・純烈がVTRで特別出演する。

モナキにとって純烈は「父親であり、兄貴であり、先輩でもある」という存在。そんな先輩たちから熱いエールが送られ、メンバーたちも奮起する。

モナキは、純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースしたオーディションを経て結成された4人組。今年4月に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューし、SNSを中心に人気が急拡大している。

今回、初めて挑む『ネプリーグ』で、先輩からの応援を力に変え、最終ステージへと勝ち進むことができるのか。

櫻坂46・松田里奈、7年前の珍解答からリベンジへ

対する「チーム櫻坂46」には、大園玲、松田里奈、小島凪紗、谷口愛季、山川宇衣が登場。名倉潤、原田泰造とともに勝負に挑む。大園、小島、谷口、山川は今回が番組初出演となる。

中でも、キャプテンの松田は並々ならぬリベンジへの思いを抱いて参戦。原田から「松田さん…出禁じゃなかったっけ?」とツッコミを入れられると、7年前に出演した際の“伝説の大失態”が話題になる。

当時、「犬も歩けば(ぼうにあたる)」を1人1文字ずつ完成させる問題で、松田は5文字目の「た」を誤答。思わぬ珍解答が大きな話題となった。

今回は初登場の後輩メンバーたちを率いるキャプテンとして、雪辱を果たすことができるのか。

【編集部MEMO】

モナキ

純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースする4人組男性歌謡グループ。メンバーは、じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.。「セカンドチャンスオーディション」を経て結成され、2026年4月8日にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー。個性的なキャラクターやパフォーマンスがSNSで話題となり、同年『NHK紅白歌合戦』への初出場が決定した。

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