「よく生き残ったね、よくサバイブしたね」――俳優のディーン・フジオカが、15日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ ～兼近＆真之介のグルメドライブ～』(毎週日曜12:45～ ※関東ローカル、TVer・Huluで配信中)で、小・中学校時代を過ごした千葉県鎌ケ谷市を再訪。思い出の場所に立ち、少年時代の自分に伝えたい言葉を明かした。

小・中学校時代を鎌ケ谷市で過ごす

EXITの兼近大樹、満島真之介とともに鎌ケ谷市を巡ったディーン。福島県須賀川市で生まれ、物心がついてから小・中学校時代を鎌ケ谷市で過ごしたといい、「学校のある期間は鎌ケ谷、学校のない夏休み・冬休みは福島・須賀川市にいるという人生だったので、学校生活が全部こっちにある」と振り返った。

今回の旅では、家族で通っていた「博士ラーメン＆博士タイレストラン」を訪問。中学校のすぐそばにある店で、初めてトムヤムクンを食べたという。思い出の味であるトムヤムクンラーメンなどを味わうと、「はっきり覚えていて、やっぱり変わっていないなって」と懐かしんだ。

さらに、母校の鎌ケ谷市立第二中学校の前を通過すると「懐かしい…!」と感慨深げ。近くの公園では、ピアノの先生だった母親が夏祭りで演奏し、自身はその隣で楽譜をめくる係を務めていたという思い出も明かした。

そして、中学時代に友人たちと自転車で集まり、よくたむろしていたという「街かど美術館」にかかる陸橋を再訪。沿線を走る列車とともに記念写真を撮ることになった。

ここで満島から「あの時の自分が今のディーンさんを見たら、何て言うと思います?」と聞かれると、ディーンは「どう言うんだろうな…“よくやった”っていうようなことだと思うけど、褒めてるっていうより、ちょっとあきれ返った感じの“よく生き残ったね、よくサバイブしたね”っていう感じかな」と答えた。

列車が通過するタイミングでの撮影にも成功し、満島は「めちゃくちゃいい!」、ディーンも「何かのポスターみたい!」と大喜び。旅の最後には「自分にとっての新しい鎌ケ谷の思い出ができたなと。本当にありがとうございました」と感謝した。

日本で最初の仕事は殺人逃亡犯役「最後の仕事になるかもしれない」

旅の途中には、ディーン・フジオカという芸名の由来も明かされた。

兼近から「ディーンという芸名はいつなったんですか?」と聞かれると、「22年前とかかな」と回答。本名は藤岡竜雄で、高校卒業後にアメリカへ留学した際、ホストファミリーからイングリッシュネームとして「ディーン」という名前をもらったという。

その後、香港で芸能活動を始めた際にこの名前を使用。日本での仕事のオファーを受けた際にも「ディーン・フジオカのままでいい?」と確認し、そのまま活動を続けることになったと説明した。

さらに、海外で俳優としてのキャリアをスタートさせた後、日本で初めて受けた仕事についても言及。「日本で最初のオファーだったのが殺人逃亡犯の役。その仕事の時に“日本で最後の仕事になるかもしれない”って言われて」と、映画『I am ICHIHASHI 逮捕されるまで』で主演を務めた当時を振り返った。

その後、再び日本からオファーが届き、NHK連続テレビ小説『あさが来た』で五代友厚役を演じることに。“五代様”として人気を博し、日本での俳優活動が大きく広がっていった。

母親から初めて教わったギター曲も明かす

鎌ケ谷市で過ごした少年時代の音楽の思い出も語られた。

満島から当時を思い出す曲を聞かれたディーンは、尾崎豊の楽曲や、母親が自宅でよく聴いていた松田聖子の楽曲を挙げた。さらに、アニメ『SLAM DUNK』の主題歌や大黒摩季の楽曲、初めて見たドラマだという『東京ラブストーリー』の主題歌「ラブ・ストーリーは突然に」など、様々な音楽に親しんでいたという。

また、初めてギターで弾いた曲については、母親からフランス映画『禁じられた遊び』の主題曲を教わったと告白。自宅には様々な楽器が置かれた防音室のような部屋があり、幼い頃から音楽に触れられる環境だったと振り返った。

現在の音楽活動についても、作曲家として楽曲を制作することと、歌い手として作品を表現することは「違うプロセス」だと説明。「1つの作品・1つの物語を作り上げると考えた時に、兼業するってすごくリスキーなことだと思っていて」といい、俳優として主演と監督を兼ねる場合も含め、それぞれの役割に必要なエネルギーや集中力を意識していると明かした。

少年時代の思い出から海外での活動、日本での俳優人生、そして現在の仕事観まで、ディーンの歩みをたどる旅となった。

【編集部MEMO】

ディーン・フジオカ

1980年8月19日生まれ、福島県出身。俳優、アーティスト。2004年に香港でモデル活動を開始し、2005年に映画『八月の物語』で俳優デビュー。台湾などアジア各国で活動した後、日本では2015年のNHK連続テレビ小説『あさが来た』で演じた五代友厚役で人気を博す。主な出演作にドラマ『シャーロック』『パンドラの果実』『LOVED ONE』など。音楽活動も精力的に展開している。

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