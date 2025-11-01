フジテレビの動画配信サービス・FODでは、高校ダンス日本一を決める大会『マイナビ HIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』の予選から決勝までの全ステージを、9日から独占配信する。全国各地で行われる予選を勝ち抜いた高校生たちが、2026年4月18日に東京・両国国技館で開催されるファイナルのステージを目指し、熱いパフォーマンスを繰り広げる。

『マイナビ HIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026』

「HIGH SCHOOL DANCE COMPETITION」(通称：ハイダン)は、2015年から開催されている、全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学中の学生(ダンス部・ダンス同好会)を対象としたダンスコンテスト。

大会は、SMALL部門(2～12人)とLARGE部門(13～40人)の2部門制で構成。関東・関西・東北・中部・九州の全国5地区で予選が開催され、各地区の優勝校およびポイントランキング上位校が、翌年4月に開催される決勝大会へと駒を進める。

決勝大会のステージは、両国国技館。全国から約20校を超えるトップチームが集結し、圧巻のパフォーマンスを披露する。その中で、シーズン日本一を決める頂上決戦が繰り広げられる。

また、決勝大会ではチームコンテストだけでなく、コレオグラフショーやダンスバトルなど、多彩なステージも展開される。

開催日程

【EAST】

11月９日（日）@正和工業にじいろホール（春日部市民文化会館） 14時30分～配信開始予定

１月24日（土）@大宮ソニックシティホール

１月31日（土）@正和工業にじいろホール

２月11日（水）@市原市市民会館

２月11日（水）@正和工業にじいろホール

２月15日（日）@市原市市民会館

２月15日（日）@正和工業にじいろホール

【WEST】

12月７日（日）@南海浪切ホール（岸和田なみきりホール）

１月10日（土）@藤井寺パープルホール

２月22日（日）SMALL@藤井寺パープルホール

２月23日（月）LARGE@東大阪市文化創造館

【CHUBU】

１月31日（土）@知多市勤労文化会館

【KYUSHU】

１月12日（月・祝）@福岡市民ホール・中ホール

【TOHOKU】

１月17日（土）@楽楽楽ホール 太白区文化センター

【FINAL】

４月18日（土）@両国国技館

※配信スケジュールは予告なく変更となる場合あり