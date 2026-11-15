「DASH村」「DASH海岸」「DASH島」など、自然と真剣に向き合ってきた30年以上の挑戦が世界へ――日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00～)が、11月29日の放送回からNetflixで世界配信される。地上波放送終了後、まず国内向けに見逃し配信し、その後、海外にも順次展開する。

『Golden SixTONES』『月曜から夜ふかし』に続く3番組目

1995年の放送開始から30年以上にわたって親しまれてきた『ザ!鉄腕!DASH!!』。今回、11月29日の放送回からNetflixでの配信が決定した。

地上波放送終了後、まずは日本国内向けに見逃し配信を開始し、その後、海外向けにも順次配信される予定。Hulu、TVerでも引き続き視聴できる。

日本テレビのレギュラーバラエティ番組がNetflixで世界配信されるのは、『Golden SixTONES』『月曜から夜ふかし』に続き、今回が3番組目となる。

「DASH村」「DASH海岸」「DASH島」などの挑戦を世界へ

『ザ!鉄腕!DASH!!』は、出演者たちが自然と真剣に向き合い、様々なものをイチから手作りすることに挑んできた長寿バラエティ番組。

これまで、農業や古民家の再生に取り組む「DASH村」、海の生態系を豊かにする「DASH海岸」、無人島を開拓する「DASH島」、厄介者とされる生き物を捕獲しておいしくいただく「グリル厄介」など、数々の企画を展開してきた。

専門家顔負けの技術を身に付けながら、壮大なスケールの挑戦に情熱を注ぐ出演者たちの姿を、今後は世界の視聴者にも届けていく。

現在は城島茂、横山裕、森本慎太郎、藤原丈一郎、松島聡、高地優吾が出演。放送1,000回を超えた日本テレビの看板バラエティが、新たな展開を迎える。

【編集部MEMO】

『ザ!鉄腕!DASH!!』

1995年に放送を開始した日本テレビ系バラエティ番組。「DASH村」「DASH海岸」「DASH島」「グリル厄介」など、自然と向き合いながら様々な課題に挑戦する企画を展開する。2026年6月には放送1,000回を迎えた。現在は城島茂、横山裕、森本慎太郎、藤原丈一郎、松島聡、高地優吾が出演している。

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