フジテレビの動画配信サービス・FODでは、24日～31日に開催される高校ダンス部の大会『DANCE STADIUM 日本高校ダンス部選手権 春の新人戦2026』を、FODプレミアムで生配信する。

『DANCE STADIUM 日本高校ダンス部選手権 春の新人戦2026』

『DANCE STADIUM 日本高校ダンス部選手権』は、日本最大級の高校ダンス部大会。今回配信される「春の新人戦」は、日頃なかなか大舞台に立つ機会が少ない高校1年生のみが出場できる大会で、東日本、東海・北陸、近畿・中国・四国、九州・沖縄の全国4地区で開催される。

大会は、2人から12人で構成される「スモールクラス」と、13人以上で構成される「ビッグクラス」の2部門で実施。全国300校以上から集まった高校1年生の部員たちが、入部から積み重ねてきた1年間の思いを2分間の演技に込め、日本一を目指して競い合う。仲間との絆や努力の積み重ね、汗と涙が詰まったステージで、高校ダンス部の新たな才能が躍動する。

生配信は、24日の近畿・中国・四国大会スモールクラス(14時～)からスタート。翌25日に同大会のビッグクラス(12時～)が行われ、27日には九州・沖縄大会(13時～)を配信する。30日には東海・北陸大会のビッグクラス(12時45分～)とスモールクラス(16時15分～)、東日本大会スモールクラス(14時15分～)を配信。31日には東日本大会ビッグクラス前半(12時30分～)と後半(15時45分～)が配信される予定で、後日アーカイブ配信も予定している。