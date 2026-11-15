「どうしても東京ドームに立ちたくて、そのチャンスになるなら逃したくない」――そんな決意とともに新メンバー追加オーディションに挑んできた≠MEが、フジテレビ系音楽特番『2026FNS歌謡祭』の第2夜(12月9日18:30～21:54)に初出演することが決定。15日のオーディション最終審査会場でサプライズ発表され、新体制後初のパフォーマンスを披露することも明らかになった。

「大きな夢をつかむため挑戦したい」と涙の決意

今回の出演決定は、15日に開催された『≠ME 名無しのシンデレラ FINAL』の会場でサプライズ発表された。

≠MEは今年6月26日、グループ初となる新メンバー追加オーディションの開催を発表。冨田菜々風は「どうしても東京ドームに立ちたくて、そのチャンスになるなら逃したくない」、リーダーの蟹沢萌子は「夢を託してくれる子がいたり、自分たちも知らない自分に出会える場になると思う。大きな夢をつかむため挑戦したい」と涙ながらに決意を語っていた。

その舞台裏には、フジテレビのドキュメンタリー番組『≠ME 名無しのシンデレラ』(毎週月曜25:15～ ※関東ローカル)が密着。活動8年目を迎えた現役メンバーと、アイドルになる夢を懸けて全国から集まった候補生たちが、グループの未来を左右するオーディションに向き合う姿を伝えてきた。

4次審査を経て最終ステージに進んだのは10人。この中から選ばれる新メンバーを迎え、≠MEは新たなスタートを切る。

『FNS歌謡祭』で新たな一歩を踏み出す

今回、≠MEにとって初出演となる『FNS歌謡祭』が、新体制で初めてパフォーマンスを披露する舞台となることも明らかになった。

『2026FNS歌謡祭』は、相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務め、12月2日と9日の2週連続で生放送。2夜合計約8時間30分にわたり、多彩なアーティストによるパフォーマンスを届ける。

≠MEが出演する第2夜には、INI、IMP.、aespa、King ＆ Prince、櫻坂46、SixTONES、timelesz、超特急、Travis Japan、モナキ、RIIZEらも出演する。

約5カ月にわたるオーディションを経て、新たな一歩を踏み出す≠ME。東京ドームという大きな夢に向けて、新体制でどのようなステージを見せるのか注目される。

【編集部MEMO】

≠ME

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2019年に結成され、2021年4月にデビューミニアルバム『超特急 ≠ME行き』でメジャーデビュー。グループ名には「今までとは違う自分をみんなに経験してほしい」という思いが込められている。2026年6月発売の12thシングル『愛くださいませ/ここでファーストキッス』はオリコン週間シングルランキングで1位を獲得。同年、新メンバー追加オーディションを実施し、その模様がフジテレビのドキュメンタリー番組『≠ME 名無しのシンデレラ』で放送された。

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