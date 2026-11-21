俳優の小雪が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、11月22日の「いい夫婦の日」に放送される「令和の婚活漂流記『特別編』～内田さんの幸せのカタチ～」。25kgの減量や全身脱毛といった努力を重ねても失敗続きだった婚活を経て、妻・真由美さん(仮名・48)と結婚した内田さん(58)の今を追う。

婚活を通して人が磨かれていく姿を見て、「この番組を観ると、人間力が上がりますよ」と語る小雪。内田さん夫妻から感じた「尊さ」や、日々の暮らしで大切にしている感謝の習慣についても話してくれた――。

25kg減量、全身脱毛…失敗続きの婚活を経てつかんだ幸せ

離婚を経て、もう一度家族をつくりたいと婚活を始めた内田さんは、カリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏を頼り、減量や全身脱毛など自分を磨く努力を重ねてきた。しかし、相手の気持ちを早合点したり、失言を重ねたりして、交際はなかなか続かなかった。

転機は、『ザ・ノンフィクション』を見た親友の勧めがきっかけとなった、10歳年下の真由美さんとの出会い。内田さんの裏表のない性格にひかれた真由美さんは、これまで他人に言えずにいた本音を、彼には素直に話せたという。東京湾を望む公園でのプロポーズを経て、2025年11月の結婚式では、内田さんが涙ながらに、不器用ながらもまっすぐな言葉で列席者への感謝の思いを伝えた。

現在は、朝は2人で食卓を囲み、仕事の合間には妻の手作り弁当を広げ、週末は道の駅へドライブに出かける穏やかな日々を送っている。

結婚式を挙げる内田さん (C)フジテレビ

「不器用でも、めげずに頑張った結果、報われる」

「結婚できてよかったですね、内田さん。……って私、何側なんでしょうね(笑)。見ている側の勝手な思いですけど」と笑う小雪。これまでナレーションを通じて見守ってきただけに、喜びもひとしおのようだ。

「内田さんは心が美しいから、こういう方は幸せをつかみ取る力があるんですよね。素直さとか人柄の良さって、身につけようと思って身につくものではないじゃないですか。だから、元々心根が素直なんでしょうね。努力した先に、ぴったりな方に出会えて、私がうれしい。勝手にですけどね(笑)。きっと視聴者の方もそう感じると思います」

建設会社の社長という立場ながら、周囲の意見をシャットアウトしないのも内田さんの魅力だという。

「おおらかで、細かいことをくよくよ悩まない方なんだと思います。それに、うまくいかないことがあっても、相手の批判をあまりしないんですよね。“自信なくなっちゃうな”とか“わけわかんないな”とかは言うけど。しかも、自分で決めたことはずっとやり続ける。筋トレも、料理も。不器用でも、めげずに頑張った結果、報われる。本当にドラマの主人公になれるような方ですよね」と、その人柄を称賛する。

そして、「ノンフィクションには特別な力があるので、こうやって内田さんのその後が追えるのは本当にありがたいです。前回もナレーションをしながら“内田さん、いい人なんだけどなぁ…”と思ったことを思い出しました。幸せそうで、本当によかったです(笑)」と目を細めた。