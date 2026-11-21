「学生連合は『箱根駅伝』を走るチームの中で、最大のチームだ」――山下智久演じる甲斐監督が、16大学の仲間たちを前に、本選を走る10人を発表した。21日に放送された日本テレビ系ドラマ『俺たちの箱根駅伝』(毎週土曜21:00～)第7話では、学生連合の区間エントリーが決定。1区に諫山天馬(菅生新樹)、10区のアンカーに青葉隼斗(小林虎之介)が選ばれ、いよいよ箱根駅伝本選へと物語が動き出す。

山下智久演じる甲斐監督、16大学の部員を集めてサプライズ壮行会

池井戸潤氏の同名小説を原作とする同作は、箱根駅伝の本選出場を逃した大学のメンバーで編成される「学生連合」と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏を描く群像劇。

大日テレビの箱根駅伝中継チーフプロデューサー・徳重亮を大泉洋、センターディレクター・宮本菜月を伊藤沙莉、学生連合を率いる明誠学院大学陸上競技部の監督・甲斐真人を山下智久が演じ、桑田佳祐が主題歌「神々の襷」を担当している。

21日に放送された第7話では、ついに学生連合の本選区間エントリーが発表された。

甲斐監督は、選手たちを体育館へと連れ出す。そこで待っていたのは、学生連合に選手を送り出した16大学の陸上競技部員たちによるサプライズの壮行会だった。

多くの仲間たちが見守る中、甲斐監督は本選を走る10人の区間エントリーを発表。チームのキャプテンを務める青葉隼斗が、最後のたすきを託される10区のアンカーに選ばれた。

甲斐監督は集まった16大学の部員たちに「学生連合は『箱根駅伝』を走るチームの中で、最大のチームだ」と語りかける。選ばれた10人だけでなく、それぞれの大学で支えてきた仲間たちの思いも背負い、「本選で3位以上」という目標に向けて、チームはさらに団結を強める。

学生連合の本選区間エントリー10人

【1区】

諫山天馬(菅生新樹)／品川工業大学

【2区】

村井大地(樋之津琳太郎)／東邦経済大学

【3区】

富岡周人(荒木飛羽)／目黒教育大学

【4区】

内藤星也(浅野竣哉)／関東文化大学

【5区】

倉科弾(林裕太)／山王大学

【6区】

猪又丈(庄司浩平)／武蔵野農業大学

【7区】

桃山遙(齋藤璃佑)／東洋商科大学

【8区】

乃木圭介(池田匡志)／京成大学

【9区】

松木浩太(水沢林太郎)／清和国際大学

【10区】

青葉隼斗(小林虎之介)／明誠学院大学

次回、ついに箱根駅伝の本選がスタート

次回第8話は、『ベストアーティスト2026』が放送される28日は休止となり、12月5日21時から、15分拡大スペシャルで放送される。

第8話では、ついに1月2日の箱根駅伝・往路がスタート。1区を任された諫山天馬は、予想外のハイペースに苦しみ、順位を大きく下げてしまう。

そんな天馬を奮い立たせるのが、甲斐監督の「大切な何かを思って走れ」という言葉。天馬は大切な“父との約束”を思い出し、最後の力を振り絞る。

一方、大日テレビでは、徳重が箱根駅伝中継の視聴率が前回を下回った場合、自ら辞職する覚悟を表明。そのことを察した菜月は動揺し、中継でミスを連発してしまう。

本選3位以上を目指してたすきをつなぐ学生連合と、その走りを届けるテレビ局のスタッフたち。いよいよ始まる箱根駅伝本選で、それぞれの戦いが本格化する。

なお、TVerでは本編第1～3話と最新話、オリジナルドラマ『俺たちの学連合宿』を配信中。Huluではディレクターズカット版に加え、オリジナル第7.5話『俺たちのラストラン』も配信される。

【編集部MEMO】

小林虎之介

俳優。ドラマ『下剋上球児』『宙わたる教室』などに出演。2026年10月スタートの日本テレビ系ドラマ『俺たちの箱根駅伝』では、明誠学院大学のランナーで、学生連合のキャプテンを務める青葉隼斗役を演じる。第7話では、箱根駅伝本選の10区アンカーに選出された。

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