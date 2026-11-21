フジテレビの原田葵アナウンサーと高崎春アナウンサーが、同局系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)の新コーナー「アオハル旅」に登場。23日の放送では、紅葉シーズンを迎えた京都を巡る初めての2人旅を届ける。

原田葵アナ、後輩の“かっこいいアピール”を明かす

2023年入社の原田アナと、翌24年入社の高崎アナ。普段から一緒にランチに出かける仲で、“旅行が生きがい”という原田アナは、高崎アナにチケットの取り方やおすすめの乗り継ぎルートを教えることもあるなど、まるで姉と妹のような関係だという。

そんな2人が、初めての2人旅で訪れたのは、紅葉シーズン真っただ中の京都。SNSで話題の絶景スポットや注目グルメをはじめ、CMの撮影地にも選ばれた紅葉の隠れ名所、今年国の登録有形文化財となった老舗喫茶店、世界遺産を舞台にした光のアートイベントなどを巡る。

さらに、着物に着替えて写真撮影を楽しみながら、伝統と最新トレンドが共存する京都の魅力を満喫する。

原田アナは、高崎アナについて「いつもチャーミングで何でも聞いてきてくれる、かわいい後輩です」と紹介。「今回の旅では私に“かっこいい”と思われたかったようで、新幹線で分厚い本を読んでいました!」と、移動中のエピソードを明かした。

また、以前京都に住んでいたことがあるという原田アナは「懐かしさもありますが、訪れるたびに新しい発見がたくさんある大好きな場所です」と語り、「朝早くから出発し、色付き始めた紅葉をゆっくりと堪能しました。お互いに持参したカメラで写真を撮り合うなど、自然体のまま満喫しました」と振り返る。

高崎春アナ、原田葵アナは「どんな状況でもドッシリと構えている」

一方、高崎アナは、先輩の原田アナについて「私が出会ってきた人の中で一番と言えるほどメンタルが強く、どんな状況でもドッシリと構えているので、心配性で緊張しがちな私にとってはいつも心強く、かっこいい存在です!」と、その頼もしさを絶賛。

今回の京都旅でも「いつも通りに“ほら! 行くよ!”と引っ張ってくれました」と明かし、普段から変わらない2人の関係性をうかがわせる。

また、高崎アナは「京都旅といえば、やはり紅葉。どこも混んでいるイメージですが、混雑を避けた穴場スポットを見つけて紅葉の写真を撮りました!」と報告。

普段は景色に見とれて写真を撮り忘れることも多いそうだが、今回は「原田アナのおかげで撮り逃すことなく、気付けば100枚以上も撮影していました!」と、旅を満喫した様子を語った。

原田アナも「華やかさがありつつも、自然豊かで穏やかな時間が流れる秋の京都の魅力を、高崎アナウンサーと共にたっぷりお伝えします」と呼びかけている。