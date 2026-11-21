お笑い芸人のとにかく明るい安村が21日、Huluオリジナル『有吉の壁 アドリブドラマ「転生番長」』の配信を記念したウォッチパーティーに出演。コロナ禍のリモート収録で自宅を水浸しにした伝説のネタの秘話を明かした。

とにかく明るい安村

自宅2階で大量の水をかぶり…1階の家族が聞いた衝撃の音

2020年4月にレギュラー放送をスタートした日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』。しかし、開始早々に新型コロナウイルスの感染拡大が直撃し、リモート収録を余儀なくされた。

そんな中、大奮闘したのが、“ミスター壁”の異名を持つ安村。自宅からのリモート出演にもかかわらず、バケツの水を何度もかぶり、部屋を水浸しにする体当たりのネタで爆笑をさらった。

今回のウォッチパーティーでは、当時の映像を振り返り、安村がその舞台裏を語った。

大量の水を用意した理由については、「始まる直前になると、なんか少なく感じてきちゃって」と説明。「せっかくやるんだから、少ないともったいないじゃん。また水を足して、“あと10分で来ます”ってなったら、また少なく感じて」と、収録直前まで水の量を増やし続けていたという。

当時、安村は自宅の2階で撮影しており、1階には妻と子どもがいたそう。「銭湯で湯船があふれる音が、脱衣所にいるときに聞こえるじゃん。あの音が家から聞こえる」と、大量の水をかぶった際のすさまじい音を振り返った。

家族から怒られなかったのかと尋ねられると、「怒られなかった」と明かした。

配達員から「あれ? 水かぶったのここですか?」

さらに、放送後には思わぬ反響もあったという。自宅を訪れた配達員から、荷物を受け取る際に「あれ? 水かぶったのここですか?」と声をかけられたことがあったそう。

「上でやったんですけど」と答えると、配達員は「マジですか」と驚き、上を見上げていたという。自宅で大量の水をかぶるという常識外れのネタは、配達員にも記憶されるほど強烈なインパクトを残していたようだ。

このウォッチパーティーは、21日からHuluで独占配信が始まった『有吉の壁 アドリブドラマ「転生番長」』を記念して開催されたもの。安村のほか、佐藤栞里、インポッシブルのえいじが参加し、Hulu公式Xと『有吉の壁』公式YouTubeチャンネル「壁チャンネル」で生配信されている。