PayPay、PayPayカード、PayPay銀行は11月20日から、「超PayPay祭」を実施する。

超PayPay祭

PayPayスクラッチくじで最大100%還元

PayPayスクラッチくじ

11月20日～12月27日の期間、本人確認(eKYC)済みのユーザーを対象に、「PayPayスクラッチくじ」を実施する。

対象店舗(クレジットカード加盟店含む)で「PayPay」および「PayPayカード(PayPayクレジット設定済み)」を利用して税込200円以上決済すると抽選が行われ、決済方法や条件に応じた確率で1等から3等までのいずれかが当たる。決済方法などによって異なる色のスクラッチカードが決済後の画面に登場し、1等の当選者には最大で決済金額の全額(100%)相当のPayPayポイントを付与する。

赤い画面の「PayPay残高(以下、PayPay残高カードの決済も含む)」で決済した場合は、4回に1回の確率で1等から3等までのいずれかが当たる。青い画面の「PayPayクレジット」や「PayPayカード」で決済をした場合は、1等から3等の当選確率が2回に1回にアップする。

また、今回のPayPayスクラッチくじから、PayPay銀行の普通預金口座から決済や個人間送金に必要な金額だけを1円単位で「PayPay残高」へ自動チャージができる「PayPay残高連携」を設定し、「PayPay残高」で決済した場合も1等から3等の当選確率が2回に1回にアップする。なお、日本国外の実店舗で利用した場合は、同時期に別途開催中の「PayPay海外スクラッチくじ」が配布される。当選確率は、抽選1回ごとの確率を示すものであり、必ず当選確率ごとに当たるものではない。

さらに、Apple PayやGoogle Payを利用してスマートフォンのタッチ決済でPayPayカードを使った場合、1等から3等いずれかが必ず当たる。PayPayカードでは、Apple PayやGoogle Payを利用するためのGoogle ウォレットへの設定がPayPayアプリ上から簡単にできる。設定後は、財布などからカードを取り出すことなく、スマートフォンをかざすだけで利用でき、利用後にPayPayアプリですぐに利用履歴の確認も可能。

当選確率一覧

対象加盟店でPayPayクーポンを配布

11月20日～12月27日の期間中、多様な加盟店で利用できる「PayPayクーポン」を配布する。対象加盟店については、対象となる加盟店については、後日キャンペーンページで案内される。

友だち紹介で双方に500ポイント進呈

11月20日～12月27日の期間、「PayPayクレジット紹介プログラム」を実施する。

紹介する人が友だちに紹介コードを送り、紹介された人がコードの登録後にPayPayカードへ新規入会し、PayPayクレジットを新規設定したうえで、プログラム期間内にPayPayクレジットまたはPayPayカードで1回決済すると、1人当たりPayPayポイント500ポイントが付与される。

紹介コードの登録とPayPayカードへの新規入会、PayPayクレジットの新規設定は、11月20日～12月27日までに完了する必要がある。対象となる決済は、プログラム期間内に行われ、終了から30日後までに取引履歴に「支払い完了」と表示されたものに限る。

付与上限は、紹介した人が1人につき500ポイント(最大10人・合計5,000ポイント/期間)。紹介された人は1回限り500ポイントとなる。

詳細は「PayPayクレジット紹介プログラム」のページ、またはPayPayアプリホームの「ポイント」アイコンをタップし「すべてのキャンペーンを見る」ボタンを押下、「開催予定」に表示される「PayPayクレジット紹介プログラム」から確認できる。