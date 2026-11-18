ダイナースクラブ 東京最高の名物料理 ガストロノミー・ジャーニー2027

同イベントは、25年の歴史を持つレストランガイド「東京最高のレストラン」(発行:ぴあ)が主催する東京発のレストランウィーク。今年は「東京の時代でめぐる『Old meets New』を、食べ歩く旅へ」をテーマに掲げ、東京都内の「東京最高の名物料理」認定レストランから選出された約150店が特別メニューを提供する。

200年の歴史を持つ握り鮨から、明治期に西洋と融合して生まれた洋食、そして江戸の知恵から未来を描く現代の料理まで——東京という街そのものを旅するように、時間軸をまたいだ食の体験を1ヵ月間にわたり楽しめる。

東京の名店を4つの時代に見立てた食の旅

同イベントでは、東京の名店を「EDO」「MEIJI」「TOKYO NOW」「FUTURE」の4つの時代に見立て、各時代を巡りながら一皿ごとに「Old meets New」を味わう。

参加レストランには、「鮨 門わき」(銀座/和食・鮨)、「銀座吉澤」(銀座一丁目/肉料理)、「Melograno(メログラーノ)」(広尾/イタリアン)、「8go」(日本橋/イノベーティブ)などが名を連ねる。

予約は11月18日から順次受付開始。公式サイトからのオンライン予約、または各店舗への電話で申し込める。全参加レストランおよび特別メニューの詳細は、公式サイトで確認できる。

ダイナースクラブ会員限定コース・限定特典も

本イベント期間中、対象レストランにてダイナースクラブ会員限定の特別コースおよび限定特典を用意している。

会員限定の特別コースは約40店舗、限定特典は約80店舗で提供する。特典には、ワンドリンクサービス、料理・デザート特典、お土産・ノベルティのプレゼントなどがある。