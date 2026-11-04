PayPayは10月30日、地方自治体と連携したキャンペーンや、自治体が「PayPay商品券」、「PayPayクーポン」を活用する取り組みについて、あらたに2026年12月以降に実施が決定した施策を発表した。

茨城県稲敷市で最大20%還元

茨城県稲敷市では、「地域でがんばるお店を応援!対象のキャッシュレスで最大20%還元」キャンペーンを実施する。開催期間は2026年12月1日午前0時～12月27日午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に、対象店舗でPayPayで支払うと、最大10%または最大20%のPayPayポイントが付与される。茨城県稲敷市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は4,000ポイント。

栃木県鹿沼市で最大20%還元

栃木県鹿沼市では、「令和8年度 鹿沼市キャッシュレスキャンペーン」を実施する。開催期間は2026年12月5日午前0時～12月25日午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に、対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。栃木県鹿沼市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたり及び期間あたりの付与上限は2,000ポイント。

令和8年度 鹿沼市キャッシュレスキャンペーン

栃木県さくら市で最大20%還元

栃木県さくら市では、「さくら市のお店を応援しよう!PayPayで最大20%戻ってくるキャンペーン!」を実施する。開催期間は2026年12月1日午前0時～2027年1月5日午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に、対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。栃木県さくら市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は2,000ポイント、期間あたりの付与上限は10,000ポイント。

山梨県上野原市で最大25%還元

山梨県上野原市では、「ともに頑張ろう上野原!最大25%戻ってくるキャンペーン第5弾」を実施する。開催期間は2026年12月1日午前0時～2027年1月31日午後11時59分。キャンペーンは早期に終了することがある。

期間中に、対象店舗でPayPayで支払うと、最大25%のPayPayポイントが付与される。山梨県上野原市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は2,500ポイント、1カ月あたりの付与上限は5,000ポイント。

東京都昭島市で最大7,500円おトク

東京都昭島市では、1,500円分のプレミアムが付いた6,500円分の「昭島市プレミアム付デジタル商品券」(PayPay商品券)をPayPayアプリで販売する(先着順)。12歳以上の東京都昭島市在住者が対象。1口5,000円から購入でき、1人最大5口まで申込可能。同商品券は、1口当たり「共通券(A券)」と「限定券(B券)」のセット販売となる。1セット6,500円分 = 共通券(A券)4,000円分 + 限定券(B券)2,500円分。同商品券は、東京都昭島市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店で利用できる。

販売期間は2026年12月1日午後0時～2027年1月31日午後11時59分。利用期間は2026年12月1日午後0時～2027年1月31日午後11時59分。

東京都足立区で最大12,000円おトク

東京都足立区では、1,200円分のプレミアムが付いた5,200円分の「スマホでゲット!足立区プレミアム商品券」(PayPay商品券)の二次販売を実施する。先着順で、PayPayアプリから1口4,000円で購入できる。1人最大10口まで申込可能。居住地に関係なく12歳以上のすべての人が対象。

同商品券は、1口当たり「全店舗共通券(足立区)」と「小規模店舗専用券(足立区)」のセット販売となる。1セット5,200円分 = 全店舗共通券(足立区)3,200円分 + 小規模店舗専用券(足立区)2,000円分。東京都足立区内のPayPay加盟店のうち、同区とPayPayが指定する加盟店で利用できる。

販売期間は2026年12月8日午前10時～2027年2月28日午後11時59分、利用期間は2026年12月8日午前10時～2027年3月7日午後11時59分。

神奈川県茅ヶ崎市で最大15,000円おトク

神奈川県茅ヶ崎市では、1,500円分のプレミアムが付いた6,500円分の「茅ヶ崎市商店会連合会 ちがトク!」(PayPay商品券)をPayPayアプリで販売する(先着順)。居住地に関係なく12歳以上のすべての人が対象で、1口5,000円から、1人最大10口まで申込可能。

同商品券は、神奈川県茅ヶ崎市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店で利用できる。申込期間は2026年12月1日午前10時～12月30日午後11時59分、販売期間は2026年12月1日午前10時～12月31日午後11時59分、利用期間は2026年12月1日午前10時～12月31日午後11時59分。

北海道北広島市で最大20%還元

北海道北広島市では、「きたひろキャッシュレス決済キャンペーン」クーポンが発行される。期間は2026年12月1日午前0時～12月31日午後11時59分。クーポン利用期間は早期に終了することがある。

クーポン利用期間中に、PayPayアプリの「クーポン」ミニアプリより「最大20%戻ってくる『きたひろキャッシュレス決済キャンペーン』クーポン」を事前取得のうえ、対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。同クーポンは、北海道北広島市内のPayPay加盟店のうち、北広島商工会とPayPayが指定する加盟店で利用できる。1回あたり及び期間あたりの付与上限は6,000ポイント。