PayPayとセブン‐イレブンは11月1日より、セブン‐イレブンでの買い物がおトクになる3つのキャンペーンを順次開始する。

PayPayは7月31日、セブン‐イレブン・ジャパンなどとの間で戦略的パートナーシップに合意した。この提携に基づく取り組みの一環として、「セブン‐イレブンならPayPay」「PayPayならセブン‐イレブン」を合言葉に、11月1日よりおトクなキャンペーンを続々開催する。

人気商品の半額クーポンを「セブン‐イレブンアプリ」で配布

「セブン‐イレブンアプリ」と「PayPay」を連携しているユーザーを対象に、全国のセブン‐イレブン店舗で利用できる人気商品の半額クーポンをセブン‐イレブンアプリ内で毎月配布する。

11月は、対象のセブンカフェの半額クーポンを配布する。12月は、同アプリに連携したPayPayで一度に700円(税込)または636円(税抜)以上を利用したユーザーを対象に、セブンカフェ スムージーの半額クーポンを配布する。

実施期間は2026年11月1日～2027年3月31日。

13週連続の「PayPayおにぎり祭」を開催

全国のセブン‐イレブン店舗で、対象のおにぎり・寿司をPayPayで購入したユーザーを対象に、最大5%の「PayPayポイント」が付与される「PayPayクーポン」を配布する。

クーポンは対象商品購入から約3週間後に配布され、全商品(たばこ購入分を除く)に利用できる。利用期間は配布後2週間で、ポイント付与上限は50ポイント、利用は1回限りとなる。支払方法はPayPayまたはセブン‐イレブンアプリに連携されたPayPayでの支払いいずれも対象。実施期間は2026年11月2日～2027年1月31日。

最大3%還元「PayPayクーポン」を毎月配布

全国のセブン‐イレブン店舗で全商品(たばこ購入分を除く)に使用可能な、最大3%のPayPayポイントが付与されるPayPayクーポンを毎月配布する。クーポンには獲得利用条件があり、ポイント付与上限は100ポイント、利用は期限内に1回限りとなる。

さらに、ソフトバンクユーザーは、決済金額の最大10%のPayPayポイントが付与される「スーパーPayPayクーポン」を毎月獲得できる(獲得利用上限あり)。

実施期間は2026年11月1日～2027年3月31日。