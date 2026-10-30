モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」を展開するINFORICHは11月1日より、PayPayと連携した「PayPayスクラッチくじ」キャンペーンを実施する。

本キャンペーンは、期間中に「CHARGESPOT」の支払いで初めてPayPayを利用し、1回200円(税込)以上を支払った人を対象としたもの。対象の支払いごとにスクラッチくじに挑戦でき、2回に1回の確率でPayPayポイントが当たる。

特典は、1等が決済金額の100%、2等が5%、3等が0.5%のPayPayポイント。1等に当選すると、決済金額の全額相当がPayPayポイントで戻ってくる。

対象となるのは、「CHARGESPOT」アプリまたはPayPayアプリ内の「CHARGESPOT」ミニアプリからPayPayで支払った場合。なお、PayPayミニアプリを利用すれば、「CHARGESPOT」アプリを新たにダウンロードする必要がなく、普段使っているPayPayアプリ上でモバイルバッテリーを探す・借りる・返す・支払うまで完結できる。

PayPayアプリ内の「CHARGESPOT」ミニアプリから支払った場合は、決済時にスクラッチくじのアニメーションが表示される。「CHARGESPOT」アプリからPayPayで支払った場合はアニメーションが表示されず、くじの結果はPayPayアプリから確認できる。

キャンペーン期間は11月1日0時～12月31日23時59分まで。

※「2回に1回当たる」は支払いごとの当選確率を示すもので、必ず2回に1回当たるものではない。

※付与上限および詳細な適用条件はPayPayアプリ内の規定に準じる。