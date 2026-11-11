レバレジーズが2028年卒業予定の大学生・大学院生359人を対象に実施した調査によると、大学3年9月時点で就活を始めた学生の内々定獲得率は23.7%だった。就活の開始時期やインターンシップ参加社数によって、内々定の獲得状況にはどのような違いがあるのだろうか。

28卒の約4人に1人が「既に内々定獲得」

レバレジーズが運営する「キャリアチケット就職」は、2028年3月卒業予定の大学生・大学院生359人を対象に、就職活動の実態を調査した。調査はインターネット調査で9月3日～7日にかけて実施された。

大学3年9月時点の状況は「現在、就職活動を行っている」が61.3%、「内々定を獲得し就活を終了した」が5.8%。合計67.1%が就活を開始していた。一方、32.9%はまだ始めていなかった。

大学3年9月時点の就職活動状況

就活を開始した学生（就活中・終了者）のうち、内々定を獲得していた割合は23.7%だった。大学3年生の9月時点で就活実施層の約4人に1人が内々定を獲得していることになる。

就活を始めた学生の内々定獲得状況

就活開始は「大学2年以前」が29.0%

就職活動を本格的に始めた時期は「大学2年以前」が29.0%、「大学3年4月」が27.0%で、合わせて56.0%となった。大学3年9月までに就活を始めた学生では、半数以上が3年生の4月までに動き出していた。

就職活動を本格的に始めた時期

開始時期別の内々定獲得率では、「大学2年以前」が32.9%と最も高かった。インターンシップの参加社数別でも「参加なし（8.7%）」から「1～2社（23.6%）」「3社以上（30.2%）」と社数に応じて内定獲得率が高まる傾向が見られ、早期アプローチの重要性が伺える。

就活開始時期別の内々定獲得率

インターンへのエントリーは大学3年6月が最多

インターンシップに初めてエントリーした時期は「大学3年6月」が24.5%で最多。大学2年中にエントリーした学生も20.3%いた。実際に参加した時期（参加予定を含む）は「大学3年7月」19.5%、「大学3年8月」19.1%が上位で、「参加予定なし」は19.9%だった。

インターンシップに初めて参加した時期

エントリー社数は「5社以上」が32.4%で最多となり、「3社以上」は66.4%。一方、実際の参加社数は「1社」が19.5%で最多、「5社以上」は14.5%だった。

インターンシップのエントリー社数と参加社数

内々定獲得者の96.5%がインターン参加企業から獲得

内々定を獲得した学生に、その企業のインターンシップへの参加状況を聞いたところ、「すべて参加した企業」が71.9%、「参加した企業と参加していない企業の両方」が24.6%。合わせて96.5%が、インターンシップに参加した企業から少なくとも1件の内々定を得ていた。「すべて未参加の企業」は3.5%だった。