ベネッセ i-キャリアが運営する、doda発の新卒オファーサービス「dodaキャンパス」は11月5日、「28卒 夏インターンシップに関するアンケート」の結果を発表した。調査は9月24日～10月6日、「dodaキャンパス」会員のうち、2028年卒業予定の大学3年生および修士1年生180名を対象にWebアンケート方式にて行われた。

この夏、インターンシップ(5日間以上の開催)やオープンカンパニー(半日～4日間以下の開催)に参加した企業数を教えてもらったところ、「1社以上」と回答した割合は「インターンシップ」が35.6%、オープンカンパニーが71.7%。一方で「応募していない」と回答した割合はインターンシップで43.3%、オープンカンパニーが24.4%と、どちらも前回調査から増加している。また、オープンカンパニーで「6社以上」と回答した割合は29.4%で、27卒(40.7%)から11.3ポイント減少した。

企業からどのようなイベントに案内されたいか

次に、今後、企業からどのようなイベントに案内されたいかと聞いたところ、「早期選考につながる会社説明会イベント」(68.3%)が最多に。次点は「実際の仕事を体験できるイベント」(62.8%)で、27卒(55.3%)から7.5ポイント増加。仕事の内容を具体的に知る機会へのニーズが増えているよう。

また、企業から選考に関する案内を受けたい時期を聞くと、多い順に、大学3年の「10月」(25.6%)、「9月」(23.3%)、「11月」(20.0%)という結果に。「9～11月」の回答合計は68.9%となっており、約7割の学生が早期に選考の案内を受けたいと考えていることが分かった。

就活を終えたい時期

最後に、就活を終えたい時期を教えてもらったところ、大学4年の「6月まで」(25.0%)が最多となったが、27卒比では7.7ポイント減少。一方、「7月以降も続けたい」は21.1%で、27卒(9.5%)を11.6ポイント上回った。大学3年の3月以降も選考の案内を希望する学生が増加していことから、就活の終了時期が後ろ倒しになっている傾向との関連もうかがえる結果となった。