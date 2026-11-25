島根県は12月27日、保護者のための就活応援セミナーを、島根県松江市にある「くにびきメッセ」の多目的ホールにて開催する。

本イベントは、子どもの就活をともに考える保護者を対象とした就活応援企画で、就活のプロが、全国的な就活のトレンドから島根県の就活事情、保護者の関わり方まで分かりやすく解説する。

当日は、島根県松江市にある「くにびきメッセ」の多目的ホールを会場に、マイナビ講師による「全国的な就活のトレンド」について、しまねおしごとラボによる「県内就活事情と保護者の関わり方」についての講話が実施されるほか、先輩学生からのメッセージも公開される。

また、しまねおしごとラボ代表・主任研究員である村上亮介氏を講師に、県内企業採用担当者とのパネルディスカッションも開催。「学生のどんなところを見ている?」「保護者はどんなサポートをすれば良い?」などお子さんの就活を支えるヒントが盛りだくさんの内容となっている。

なお、閉会後の12時50分から、同日同会場にて開催されているキャリアフェス「しまねジャンボ企業博」をスタッフと一緒に巡る見学ツアー(所要時間20分、自由参加)も用意されている。

開催日時は12月27日の10時25分～12時。参加費は無料で、事前申込みが必要となる。イベントの詳細および申し込みは専用ページから。