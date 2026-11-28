就活会議は11月25日、「28卒インターンシップ・キャリア形成活動動向調査」の結果を発表した。調査は11月、同社運営の就活生向け企業口コミプロダクト「就活会議」会員のうち、2028年卒業予定の就活生170名分のデータをもとに集計・分析した。

参加経験のあるインターンシップ・キャリア形成活動の日数を聞いたところ、「1日」(65.9%)や「2日」(33.5%)が上位に。短期プログラムは、学業やアルバイト等と両立しながら就職活動の初期段階で視野を広げるための「参加しやすいプログラム」として人気のよう。企業側にとっても、現場の負担を抑えつつ多くの学生と早期接点を持てるため、双方のニーズが合致していると言える。

一方で、約2割(18.2%)の学生が「5日」のプログラムに参加。その背景には、三省合意の改正に伴い、採用選考直結型の要件である「5日以上」のプログラムを企業側が拡充したことが考えられる。さらに、実務体験を通じた企業理解や選考を視野に入れ、より踏み込んだプログラムに参加する学生層も一定数存在することが読み取れた。

次に、インターンシップ・キャリア形成活動に参加した理由を教えてもらったところ、「インターンを通じて、企業理解を深めたかった」「実際の仕事内容や職場の雰囲気を肌で感じたかった」「早期選考や本選考の優遇につながる可能性が高かった」など、企業や仕事の実態を把握したいという目的に加え、今後の選考を有利に進めたいという動機を持つ就活生が多いよう。

また、参加後、83.9%の就活生が参加した企業への「志望度が上がった」と回答。さらに、参加者の86.6%が「本選考に有利だと感じた」と回答し、早期選考ルートへの案内や一部選考の免除、企業理解の深化による選考対策上の優位性など、学生の約9割が本選考との直接的な結びつきを実感していることがわかった。