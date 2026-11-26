2026年10月31日・11月1日の2日間にわたり、札幌市の「アクセスサッポロ」にて『マイナビ インターンシップ&キャリア発見フェア 札幌会場』が開催された。

就活スタートを目前に控えた多くの学生で賑わう会場内において、ひときわ熱い視線を集めていたのが北海道電力(ほくでん)のブースだ。11月1日に取材した同社ブースの様子と、採用担当者へのインタビューをお届けする。

ブースで語られた、ほくでんの事業とこれから

学生たちはメモを取りながら熱心に耳を傾けていた

説明会が始まると、ブース内は参加者でにぎわいを見せた。プレゼンテーションを担当した人事労務部 採用グループの佐藤匡晟さんは、ソフトな語りかけスタイルで学生たちの緊張をほぐしながら、ほくでんの“今”と“未来”について熱く語り始めた。

フランクな雰囲気で説明する佐藤さん

電力会社には「お堅いインフラ企業」というイメージがあるが、プレゼンで強調されたのは「総合エネルギー企業」としての変革と挑戦だった。

実は北海道という地域は、太陽光や陸上風力、地熱、洋上風力といった「再生可能エネルギーの宝庫」であり、そのポテンシャルは日本一とも言われている。ほくでんは2020年の電力システム改革により、発電・販売を担う「北海道電力」と、送配電事業を担う「北海道電力ネットワーク」の2社体制へと移行した。両社で中立性や公平性を保ちながら、こうした再生可能エネルギーも活用し、北海道の暮らしを支えていることが伝えられた。

北海道はエネルギー産業の重要拠点だ

プレゼンの中で、さらに驚かされたのは電力需要の動向だ。「人口減少に伴って電気の使用量も減るのでは?」と思われがちだが、北海道ではAI需要に対応するデータセンターの誘致や、千歳市で進む次世代半導体プロジェクト(Rapidus)など大型工場の進出が相次ぎ、電力需要の伸び率は全国トップクラスを誇る。

「ただ電気を供給するだけでなく、施設の省エネコンサルティングやガス事業の拡大など、総合エネルギー企業として地域に根ざした挑戦を続けています」と佐藤さんは力を込めた。

数字で見るほくでんの働き方と福利厚生

プレゼン後半、就活生が最も気になる「実際の働きやすさ」に話題が及ぶと、スライドに映し出されたリアルな数字に会場の視線が一斉に集まった。「安心して長く働いてほしいからこそ、環境づくりにはかなり力を入れています」とアピールする佐藤さん。同社では有給休暇の年間平均取得日数は16.8日で、取得率は8〜9割にのぼり、男性の育休取得率も50%を超えて年々上昇しているという。

さらに学生たちを驚かせたのが、入社3年以内の離職率がわずか14.8%という低さだ。全国平均の約3割と比べても圧倒的な低水準であり、平均勤続年数も20年と、定年まで長く活躍する社員が多いことが数字からも裏付けられていた。この手厚い環境を裏付けるように、全道転勤にも対応できるよう、独身寮や単身寮の存在があるほか、旅行・育児・自己啓発・奨学金返済など自由に使える「カフェテリアプラン」といった魅力的な制度も紹介された。

入社後の成長を促すさまざまな教育制度を備える

新入社員研修からOJT、年次に応じた階層別研修まで教育体制も万全で、「文系・理系問わず、幅広いフィールドで挑戦しながら成長できる環境」がしっかりと用意されていることが、プレゼン全体を通して強く伝わってきた。

採用担当者の声 - 学生との対話で大切にしていること

説明会終了後、プレゼンターを務めた採用担当の佐藤さんに直接話を聞いた。

人事労務部 採用グループの佐藤さん(左)と松倉さん(右)

――説明会お疲れ様でした! プレゼン中、学生の皆さんが非常に熱心に聞き入っていたのが印象的でした。今日特に学生へ伝えたいポイントは何だったのでしょうか?

「電力会社」という名前から、どうしても「電気のことだけをやっている堅い会社」という固定観念を持たれがちなんです。ですが、実際はガス事業や省エネコンサル、脱炭素に向けたイノベーションなど、エネルギーを軸に本当に幅広いビジネスを展開しています。まずは「ほくでんって、実はこんなこともやってるんだ!」という驚きや発見を持ち帰ってもらいたかったですね。

――佐藤さんの語り口がとてもフレンドリーで、ブース全体に話しやすい雰囲気が漂っていましたね。

ありがとうございます。会社が大きくて歴史がある分、学生さんが構えてしまう部分もあると思うんです。だからこそ、プレゼンではできるだけ親しみやすく、フランクに話すことを意識しています。今日も説明会後に「グループ会社(ほくでんパワーエンジニアリング等)との仕事の切り分けや違いは何ですか?」といったかなり鋭い質問を学生さんからいただいて、僕自身もハッとさせられたり勉強になったりしました。こういう対話ができるのがイベントの醍醐味ですね。

――最後に、これから就活本格化を迎える学生の皆さんへメッセージをお願いします!

北海道はいま、再エネや半導体、データセンターなど、エネルギーの観点からも全国で最もホットで面白い地域になっています。北海道の未来を自分たちの手で動かしていく面白さを、ぜひインターンシップやイベントを通じて体感してほしいです。まずは気軽にマイページ登録から一歩を踏み出してみてください!

まずは冬のインターンシップ・企業セミナーへ

ほくでんでは今後も、「1Dayオープンカンパニー(業界研究コース)」や企業セミナー「ほくでんEXPO」(技術系社員とのパネルディスカッションや座談会)など、学生向けの各種イベント・インターンシップを順次開催予定だ。「北海道のインフラを支えたい」「スケールの大きな仕事に挑戦したい」「持続可能な社会づくりに関わりたい」と考えている人は、ぜひ公式マイページをチェックしてみてはいかがだろうか。