学情は11月25日、「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」に関する調査結果を発表した。調査は10月13日～28日、スカウト型就職サイト「Re就活キャンパス」に登録している大学生・大学院生270人を対象に、Webアンケート方式にて行われた。

多様な人々が互いを尊重して一人ひとりが活躍できる環境づくりを目指す「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」。積極的に推進する企業は、多様な視点が新しいアイデアや市場開拓につながり、優秀な人材を集めやすくなると言われている。では、Z世代にあたる今の大学生・大学院生は、実際、企業のD&Iについてどのように考えているのか。

まず、企業のD&Iに関する情報で特に知りたいものを尋ねたところ、「働き方の制度・柔軟性」(72.6%)が断トツに多く、次いで、「男女比率」(35.9%)、「離職率」(26.7%)、「育児・介護との両立支援制度」(24.1%)、「女性管理職比率」(19.6%)が上位に。「仕事と家庭を両立できる環境かどうか知りたい」「子供ができたときにより柔軟な形で働きたい」「長く働きたいと思える職場か気になる」といった声が寄せられ、企業の取り組みを知るために、「就職情報サイト」(39.6%)や「コーポレートサイトや採用ホームページ」(31.9%)を活用していることが分かった。

また、就職活動において、企業のD&Iに関する情報の公開が十分かどうか聞いたところ、37.4%が「十分に公開されていると思う」「どちらかと言えば十分に公開されていると思う」と回答。「十分に公開されていないと思う」は18.9%、「どちらとも言えない」は43.7%だった。