マイナビは2026年8月20日、「マイナビ 2028年卒 大学生キャリア意向調査7月<インターンシップ・キャリア形成活動>」を発表した。本調査は2026年7月20日～7月31日、2028年3月卒業予定の全国の大学生、大学院生1,120人を対象に、インターネットアンケートで実施。

マイナビ 2028年卒 大学生キャリア意向調査7月

7月にキャリア形成活動に参加した学生は55.4%

2028年卒業予定の学生が、7月にインターンシップなどのキャリア形成活動に参加した割合は55.4%となり、前月比13.4ptと大幅に増加した。

7月のキャリア形成活動参加状況

そのうち、「インターンシップ(実務体験を含む5日間以上のプログラム)」に参加した割合は12.8%(前年同月比5.9pt増)、「仕事体験(就業体験ができる短期間プログラム)」は26.4%(前年同月比横ばい)、「オープン・カンパニー&キャリア教育等(主に企業、仕事理解のためのプログラム)」は35.9%(前月比14.2pt減)となった。

インターシップ等のキャリア形成プログラム参加率

キャリア形成活動で「タイパ」を意識する学生は77.0%

キャリア形成活動におけるタイムパフォーマンスについて聞いたところ、「意識している(「非常に意識している」+「やや意識している」の合計)」は77.0%となった。学業やアルバイトと両立しながら、限られた時間の中で効率よく情報収集や企業研究を進めようとする学生が多いことがわかった。

キャリア形成活動におけるタイムパフォーマンスについて

実際にタイムパフォーマンスを高めるために行っていることでは、「AIを活用してES(エントリーシート)やガクチカを作成した」が42.9%で最も多かった。次いで「1日で複数社の話を聞けるイベントに参加した」が37.0%、「AIを活用して企業研究や業界研究を行った」が34.1%となった。AIの活用に関する項目が上位に挙がっており、学生が効率的に情報収集や書類作成を進める手段としてAIを取り入れている様子がうかがえる。

4年生の就職活動だけでなく、3年生のキャリア形成活動でもAI活用が広がっており、企業研究やES作成を効率的に進めるための身近なツールになりつつあるようだ。

タイムパフォーマンスを高めるために行っていること

有償インターンに91.8%が参加意向、一方で参加決定は12.4%

交通費や昼食代以外の給与が支払われるような有償インターンシップへの参加意向を聞いたところ、「参加したい(「ぜひ参加したい」+「できれば参加したい」の合計)」は91.8%となった。

有償インターンシップへの参加意向

一方、実際の応募状況をみると、「応募したことはない」が70.3%を占めた。参加意向については91.8%の学生が前向きな回答をしていたものの、「応募し参加が決まっている」学生は12.4%にとどまった。有償インターンシッププログラムを実施している企業は3.8%にとどまることから、学生側の高い需要に対して企業の実施割合が高くないことが背景として考えられる。

実際の応募状況

有償インターンシップに期待していることでは、「報酬をもらうことで、より責任感をもって取り組める」が41.0%で最も多かった。次いで「アルバイト収入の代わりになる」が38.8%、「無償インターンシップよりも実践的な経験ができる」が30.4%となった。

金銭的なメリットだけでなく、有償であることによって責任感を持って業務に取り組める点や、実践的な経験を得られる点にも魅力を感じていることがうかがえる。