Gakken(学研ホールディングスのグループ会社)は、新幹線の車両と開発の歴史、技術などさまざまな角度から掘り下げた図鑑『学研の図鑑 LIVEエクストリーム 新幹線』(A4変型判・120ページ、2,420円)を11月25日に発売した。JR東海が監修を務めたという。

「学研の図鑑 LIVEエクストリーム」は、特定のテーマに絞り、通常の図鑑では難しい表現と情報量で詳しく解説する図鑑シリーズ。『学研の図鑑 LIVEエクストリーム 新幹線』では、1964年の東海道新幹線開業時に活躍した0系から、現在活躍するN700S、E5系といった歴代約40種の車両を紹介。引退した車両は、リニア・鉄道館で撮り下ろした写真もあわせて掲載する。これから採用される試験車両とリニア中央新幹線、世界の高速鉄道も取り上げる。

特集ページでは、車体形状、動力、車輪、線路、電力など、高速走行と安全運行を支える技術をJR東海提供の写真とともに解説。運転士・車掌に加え、車両の製造、設備の保守点検など、新幹線を支える仕事も紹介する。新幹線全10路線・全120駅の情報も収録し、各駅の駅スタンプや新幹線が走る各地の風景も掲載した。

全国の書店とネット書店で販売。一部店舗にて、購入者特典として駅スタンプを集めるための小冊子「新幹線駅スタンプBOOK」を数量限定で用意している。