JR西日本と日本旅行は、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」を日中時間帯に乗車できる「DAY TRIP」に関して、10月に滋賀県、11月に山口県を中心としたエリアで運行し、それぞれ宿泊・観光を組み合わせた旅行商品として販売すると発表した。

JR西日本「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」

滋賀県内を巡るツアーは「滋賀デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン」(2026年10～12月開催)に合わせ、「日本旅行貸切 びわ湖一周運行 TWILIGHT EXPRESS 瑞風 DAY TRIP ～豊臣秀吉・秀長兄弟の軌跡を辿る～滋賀の絶景を優雅に望む 2日間」として10月2～3日に実施。1日目は近江牛専門店「れすとらん松喜屋 本店」で昼食を取り、天台真盛宗総本山「西教寺」で通常非公開の客殿内部を貸切拝観する。宿泊は全室レイクビューの「びわ湖大津プリンスホテル」とし、夕食にツアーオリジナルメニューのフレンチを用意する。

2日目に京都駅10時22分発・大津駅16時13分着(湖西線、北陸本線経由)の「瑞風 DAY TRIP」に乗車する。びわ湖を一周する行程とされ、車内で約6時間を過ごす。食の匠「ビワコラージュ」エグゼクティブシェフの市山技氏が監修した昼食も提供する。旅行代金は1人21万5,000～29万2,000円となっている。

山口県内を巡るツアーは「山口デスティネーションキャンペーン」(2026年10～12月開催)に合わせ、「日本旅行貸切 下関駅～(新山口駅)～(益田駅)～下関駅 運行 TWILIGHT EXPRESS 瑞風 DAY TRIP ～長門湯本温泉の名旅館『大谷山荘』に泊まる～山口の絶景を優雅に望む 2日間」として11月8～9日に実施。1日目は新大阪駅・新神戸駅から新山口駅へ向かい、「西の雅 常盤」で昼食を取った後、約70年ぶりの大改修を終えた瑠璃光寺五重塔、日本最大級のカルスト台地とされる秋吉台を訪ねる。宿泊は長門湯本温泉の「大谷山荘」とし、温泉や地元の素材を用いた料理を楽しめる。

2日目に下関駅10時22分発・同駅17時37分着(新山口駅、益田駅経由)の「瑞風 DAY TRIP」に乗車。車内で約7時間を過ごし、キッチンクルーが考案した昼食を提供する。旅行代金は新大阪駅発着の場合、1人26万～29万円。両ツアーとも抽選受付を開始している。