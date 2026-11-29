11月10日に行われたJR東日本の定例記者会見で、同社代表取締役社長の喜勢陽一氏は、「羽田空港アクセス線(仮称)」の「東山手ルート」開業と同時に「臨海部ルート」も開業させたい意向を示した。加えて、羽田空港と成田空港を結ぶ直通列車にも意欲を見せた。

「羽田空港アクセス線」が開通すれば、既存の設備で成田空港方面への直通も対応可能だが、筆者の考える「ベストコース」として、京葉線・総武線の短絡線も挙げたい。

喜勢社長は会見の中で、記者の質問に答え、「羽田空港アクセス線」について「来年1年でトンネル工事の当社分担区間は終わる。空港島側のトンネル(国土交通省担当部分)も含めて、1年後にトンネル開通、設備工事などを実施し、2031年度末の開業予定」と進捗状況を説明した上で、「臨海部ルートの同時開業を目標に、東京臨海高速鉄道の皆様と、同社を主管されている東京都と具体的な協議を進めている。千葉県にも話している」と語った。

「成田空港と羽田空港を結ぶことについて」という追加質問にも答え、「直通ルートはぜひ、私はつくりたいと考えている」と明言。「2031年度に羽田空港駅ができるタイミングで輸送ルートをつくりたい。大半は既存設備を使えばできる。そこも視野に入れながら検討を進めていきたいと思う」と意欲を示した。「臨海部ルート」と「羽田空港～成田空港直結列車」は同時に取り組むのではないかと考えられる。

既存設備を使うルートは

「羽田空港アクセス線」の「臨海部ルート」は京葉線と直通する。一方、現行の特急「成田エクスプレス」は総武線を走行している。総武線と京葉線はほぼ並行しており、両路線が接続する東京駅も、総武線快速のホームは地下5階、京葉線のホームは地下4階で、位置も離れている。ただし、京葉線は蘇我駅で外房線・内房線と接続し、外房線が千葉駅で総武線に直通しているため、これらの線路をたどれば「羽田空港～成田空港直通列車」は可能になる。

とはいえ、千葉駅で外房線と総武線を折り返して連絡する線路はない。そこで、千葉駅から東京方面へ2.3km離れた黒砂信号場で折り返し、再び千葉駅を通る必要がある。つまり、「羽田空港～成田空港直通列車」は蘇我駅と黒砂信号場で2回もスイッチバックする。なかなか面倒なルートといえるが、蘇我駅から黒砂信号場までの区間のみ進行方向と逆向きで、ほとんどの区間は進行方向と同じ向きで乗車できるから、乗り心地としては悪くないかもしれない。

スイッチバック1回だと、走行距離の短いほうは座席を進行方向に対して逆向きにしたまま、あるいは進行方向が変わるたびに座席の向きを変更したくなる。秋田新幹線「こまち」の大曲～秋田間、特急「ひだ」の名古屋～岐阜間など、座席が逆向きのまま走行し、途中の駅で進行方向が変わることを知らせる車内放送が入る場合もある。

他にも既存設備を使うルートとして、「東山手ルート」から常磐線経由で我孫子駅へ、成田線(我孫子支線)経由で成田駅へ向かい、成田駅でスイッチバックして成田空港駅に行くルートも考えられる。遠回りに見えるが、成田線(我孫子支線)経由のルートは約98km、京葉線経由のルートは約102kmとなり、わずかに成田線(我孫子支線)経由のルートが短い。ただし、我孫子～成田間は単線のため、京葉線経由のルートより所要時間が長くなる可能性がある。

なにより、喜勢社長が「臨海部ルートと同時期」と語っているから、京葉線経由のルートを想定していると受け止めたほうが自然だろう。

将来は短絡新線も視野に!?

スイッチバックなしで「羽田空港～成田空港直通列車」を実現する方法もある。この場合、既存施設だけでは不可能で、新たな路線を設ける必要がある。新たな路線は京葉線の市川塩浜駅と総武線の津田沼駅を結ぶ。この新線が実現すれば、京葉線と総武線はスイッチバックなしで直通でき、所要時間も大幅に短縮できる。

この路線の構想は、2000年の「運輸政策審議会答申第18号」に「総武線・京葉線接続新線(仮称)」として記載された。「JR京葉線の中央線方面延伸、総武線・京葉線接続新線(仮称)の新設及び中央線の複々線化」の一部とされている。京葉線を地下トンネルのまま東京駅から新宿経由で三鷹方面へ延伸し、京葉線の新浦安駅から船橋経由で津田沼駅までの線路を新設して、総武線からりんかい線への相互直通運転を行う。目標年次の2015年までに開業することが適当とされたが、未着手のままとなっている。

この構想は、2016年の「交通政策審議会答申第198号」に引き継がれた。ただし、「京葉線の中央線方面延伸及び中央線の複々線化」と「総武線・京葉線接続新線の新設」は項目が分離されている。答申第198号で、「新木場から市川塩浜付近まで複々線化を行ない、市川塩浜付近から津田沼まで、京葉線と総武線を接続する」となった。

路線の分類としては、「地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資するプロジェクト」とされている。答申第198号には、別項として「国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクト」もあるが、こちらには分類されていない。京葉線と総武線の接続は通勤需要を視野に入れたもので、複々線を含む大がかりなプロジェクトになっている。

しかし、ひとまず「羽田空港～成田空港直通列車」の運行を優先するならば、市川塩浜～船橋・津田沼間の単線整備を考えても良いかもしれない。この場合、項目は「国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクト」となる。「羽田空港アクセス線」は3方面に展開する上に、田町駅付近の東海道線と接続する部分は単線になる。運行本数に限界があるから、市川塩浜～船橋・津田沼間が単線でも差し支えないのではないかと筆者は思う。「羽田空港～成田空港直通列車」が走らない時間帯には、総武線とりんかい線を直通する快速列車などを走らせる。それで評判が良ければ複線化を検討してもいいだろう。

新路線を建設するとなれば、2031年度には間に合わない。一方、当初は2回のスイッチバックとし、それで利用が見込めるなら、第2段階として「総武線・京葉線接続新線」を単線で整備。もし通勤需要も見込めるなら複線化。喜勢社長はここまで見通しているかもしれない。

「羽田空港～成田空港直通列車」の需要は本当にあるか?

ところで、羽田空港と成田空港を行き来する需要は本当にあるだろうか。かつて、羽田空港は国内線専用、成田空港は国際線専用となっており、国内線と国際線の乗継ぎ需要はあったはずだが、羽田空港の国際化、成田空港の国内線LCC路線開通、地方空港の国際線化などによって、羽田空港と成田空港の乗継ぎ需要は減少しているように思える。「押上～新東京～泉岳寺」を結ぶ新線「都心直結線の新設」も、近年は動きがない。

一方で、東京空港交通は羽田空港～成田空港間で高速リムジンバスを1日約30往復運行している。京成電鉄は2028年度から、押上～成田空港間で新型有料特急を運行予定。押上駅でエアポート快特など羽田空港方面から列車(京急線・都営浅草線経由)と接続するだろう。

国土交通省が発表した「今後の成田空港施設の機能強化に関する検討会 最終とりまとめ(案)」でも、2030年以降に品川駅までの直通運転、次の段階として羽田空港方面への直通運転開始が示されている。この計画に呼応するように、京急電鉄の品川駅改良工事と羽田空港第1・第2ターミナル駅の引き上げ線新設工事が行われている。

その背景に、成田空港の国内線不足、羽田空港の国際線不足が挙げられる。国際線で成田空港に着いても、ちょうどいい国内線乗継ぎ便がない。同様に、国内線で羽田空港に着いても、ちょうどいい国際線乗継ぎ便がない。乗継ぎのために数時間も待たされるくらいなら、鉄道で約1時間半かけて移動し、ちょうどいい時間帯の飛行機に乗りたい。つまり、国際線と国内線のミスマッチ客がいる限り、羽田空港と成田空港を行き来する需要はあると思われる。

そうなると、JR東日本も「羽田空港～成田空港直通列車」に食指が動く。航空会社や旅行会社職員の業務異動をはじめ、都内に在住し、行きと帰りで成田空港と羽田空港を使い分けつつ、どちらかの空港駐車場に車を置いているなど、個々の事情で空港間移動が発生する場合もある。乱暴な解釈かもしれないが、国際空港という大きな交通需要が発生する施設同士を結べば、期せずして大きな需要が生まれると考えられる。

社長会見でも説明されたが、成田空港の鉄道利用者数は2035年度に約1.6倍(2023年度比)になると推計されている。そうなると、少ない割合でも実数が増える。膨れ上がった利用者数のうち、国際線と国内線のミスマッチ客も増えるだろう。高速バスは渋滞リスクが高い。定時性が高く、渋滞リスクの少ない「羽田空港～成田空港直通列車」の需要が高まる可能性がある。

空港間以外の需要もある。成田空港・羽田空港それぞれの利用者にとって、「羽田空港～成田空港直通列車」があれば、途中停車駅から両空港へ乗換えなしで行ける。これによって沿線価値が高まることも考えられる。京急線・都営浅草線・京成線経由の場合、羽田空港側の蒲田・品川エリア、成田空港側の津田沼・船橋エリアなどの価値が上がる。これはJR東日本も同じ。「羽田空港～成田空港直通列車」が実現することで、千葉駅、海浜幕張駅、舞浜駅などのエリアで沿線価値向上も期待できる。

「羽田空港～成田空港直通列車」に需要があるか。あるいは運行開始によって新たな需要を見込めるか、効果を発揮できるか。既存の設備で対応可能な列車に期待したい。