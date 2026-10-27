JR東日本、西武鉄道、ワーナーブラザーススタジオジャパンは27日、連携施策第2弾の一環で、上越・北陸新幹線のE7系1編成に映画『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』シリーズの魔法生物をデザインしたラッピングを施すと発表した。11月13日から運行開始し、2027年11月頃まで運行する予定となっている。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」で11月13日から開催される期間限定イベント「マジカルウィンター」を記念し、E7系1編成(12両編成)の車両ラッピングを実施。「魔法生物に会いに行こう」をキーメッセージとして、映画に登場する魔法生物を車体に描く。

『ハリー・ポッター』シリーズからハリーの相棒ヘドウィグと屋敷しもべ妖精のドビー、『ファンタスティック・ビースト』シリーズからニフラーやピケットなどを描くという。上越新幹線「とき」「たにがわ」(東京～新潟間など)、北陸新幹線「かがやき」「はくたか」「つるぎ」「あさま」(東京～敦賀間など)で運行を予定している。

ラッピングデザインイメージ

連携施策第2弾はその他、11月13日から12月13日まで「マジカルウィンターのスタンプラリー」も開催。「スタジオツアー東京」とJR線の新潟駅、長野駅、上野駅、池袋駅、西武線の池袋駅、豊島園駅の計7カ所を対象に、掲出するポスターの二次元コードからデジタルスタンプを集める企画となっている。集めたスタンプの組み合わせに応じて、オリジナル壁紙や魔法生物ホログラムステッカーなどがもらえるほか、「スタジオツアー東京」のペアチケットなどが当たる抽選にも応募できる。