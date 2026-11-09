11月7日に「ちいかわ」公式X(@ngnchiikawa)で更新された漫画が、53万いいねと大きな反響を呼んでいます(11月9日時点)。

5本も入っているのに2本と同じ値段の「ロングストロングパピコ」を持ってきたハチワレ。ちいかわ、うさぎと分けるため、5本のパピコを切り離していると……「モギッ」「モギッ」と分けるたび、ハチワレに似た姿のキャラクターが続々と……。喜怒哀楽の表情をする姿に「これって全部……自分ッ!?」と動揺しながらも、「パピコ溶けるから…まずは先に食べよッ!!」とマイペースなハチワレに、ちいかわもたじたじ。

SNSでは「可愛すぎておかしくなりそう」「ハチワレ、優先順位おかしすぎる」「戦隊ものみたいで可愛くて仕方ない」とツッコミ多数。さらにじゃんけんで決めるも、泣いている「哀」の表情をするキャラにはパピコを渡しており、「悲しみだけ食べてるの激カワ」「自分が買ったのにじゃんけんで決めるんだ」とハチワレのやさしさにもコメントが。展開の読めない「ちいかわ」、増殖したハチワレがどうなるのか、引き続き目が離せません。