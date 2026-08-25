バンダイより、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の世界観を楽しめる『映画ちいかわ ダイカットステッカー付きグミ』が2026年9月に発売されます。
本商品には、映画に登場するちいかわやハチワレ、うさぎをはじめとした全16種類のダイカットステッカーの中から1枚が付属。どのデザインが入っているかは開けてからのお楽しみです。
グミは爽やかなりんご味で、映画のキーポイントとなる“人魚”をモチーフにした全3種類の形をラインアップ。映画の世界観を感じながら、おやつタイムを楽しめます。
商品概要
- 商品名：映画ちいかわ ダイカットステッカー付きグミ
- 発売時期：2026年9月28日
- 価格：194円
- 内容：ダイカットステッカー1枚（全16種）、グミキャンディ26g（りんご味）
／— バンダイ キャンディ【公式】 (@candytoy_c) August 21, 2026
✨🧜ラインナップ全種公開🏝️🍭
『 #映画ちいかわ ダイカットステッカー付きグミ 』
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『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のダイカットステッカー付きグミが登場！
ステッカー全16種の絵柄を一挙公開👀
グミはりんご味で、人魚の形をした3種です🍎
9/28（月）発売です📢
詳細はこちら🔍… pic.twitter.com/XFs8lVn3Qt