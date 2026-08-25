バンダイより、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の世界観を楽しめる『映画ちいかわ ダイカットステッカー付きグミ』が2026年9月に発売されます。

本商品には、映画に登場するちいかわやハチワレ、うさぎをはじめとした全16種類のダイカットステッカーの中から1枚が付属。どのデザインが入っているかは開けてからのお楽しみです。

グミは爽やかなりんご味で、映画のキーポイントとなる“人魚”をモチーフにした全3種類の形をラインアップ。映画の世界観を感じながら、おやつタイムを楽しめます。

商品概要