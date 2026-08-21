ガシャポンで可愛いものやお気に入りのキャラクターを見つけると、つい集めたくなる「めじるしアクセサリー」。

定番の傘やペンだけでなく、リップや充電コード、スマホなど、活用先は意外と身近に!? 毎日使うものを中心に、気軽に試せる15通りの使い方と楽しみ方を試してみました。

めじるしアクセサリーとは? つける場所を紹介!

「めじるしアクセサリー」は、バンダイが手がけるブランドのひとつ。シリコンリングやカニカン(留め具)がついた小さなマスコットチャームで、キャラクターや食べ物、日用品などをモチーフにしたアイテムが発売されています。

傘やペットボトルなどにつければ、自分の持ち物を見分ける目印に。サンリオやちいかわなど幅広いシリーズが出ており、すぐに完売になる商品も多い人気のアイテムです。かわいいだけではなく、実用性も高い「めじるしアクセサリー」、様々な活用方法をご掃海します。

傘の取り違え防止に!

「自分のものがどれかわからない」大定番の品であるビニール傘には、めじるしアクセサリーが大活躍。持ち手のチャームが目印になり、雨の時期はとくに出番の多い王道の使い方です。

ペットボトルを見分ける

学校や職場では、イベントや会議の際に同じペットボトルが配られて並ぶことも。首元にリングを通しておくと、自分の一本がすぐにわかります。

ペンを自分仕様に

シンプルなデザインのペンには、クリップや軸の上部にリングを通したり、穴が開いた部分にチャームをつけたりすることでアクセサリーを装着。筆箱の中でも見つけやすく、取り違え防止にもなります。

鍵を探しやすく

バッグの中で迷子になりがちな鍵にも、もちろんぴったり。家、自転車、ロッカーと、用途ごとに違うチャームを選ぶのもおすすめです。

充電コードをすっきり

シリコンのリング部分は、コードを束ねるバンドとしても利用可能! ケーブルバンドを買わなくても、コードをすっきり、可愛らしくまとめられます。

リップの目印に

リップにめじるしアクセサリーをつければ、お気に入りのアイテムがさらにキュートに。ポーチの中で探しやすく、リップとマスコットの色合わせも楽しめます。

ストローにもひと工夫!

カフェやコンビニで売っているカップ入りのドリンクも、めじるしアクセサリーを使えば自分仕様にカスタマイズ可能。ストローに通して、同じカップが並んだときの目印としても役立ちます。

メイクブラシの区別に

似た形が多いメイクブラシは、柄にシリコンリングを通すことで見分けやすく。メイクをするときの気分も上がりそう……!?

ハンディファンを自分仕様に

暑い季節の必需品になりつつあるハンディファンも、チャームが映えるアイテム。似たデザインのファンも多いため、持ち手やストラップ穴に付けることで自分のものの区別がつきやすくなるのも嬉しいところです。

ペンライトに推し色を

ペンライトにも、推し色や推しキャラのチャームを。持参を忘れて急遽買ったシンプルなペンライトも、めじるしアクセサリーをつければあっという間に推し仕様に!?

スマホケースをデコレーション

ストラップを付ける部分がついているケースなら、カニカンを通してスマホチャームに。どれが自分のスマホかすぐにわかるので、取り違える心配も減らせます。

ペンケース・ポーチのチャームに

ポーチにつける際はシリコンリングを外して、カニカンをファスナーの穴へ。コスメ系、文具系とモチーフを変えれば、中身が見えないポーチでもすぐに区別をつけら れます。

バッグのファスナーに

バッグのデコレーションにも、リングを外したチャームはぴったり。可愛くなるのはもちろん、ファスナーの引き手がつかみやすくなって一石二鳥!?

ハンドクリームをアレンジ

めじるしアクセサリーは、ハンドクリームやチューブタイプのリップのデコレーションとしても活躍。今回はチューブ上部の、中身が入っていない平らな部分に穴を開けて装着しました。

リングノートにつけてテンションUP

勉強や仕事のお供にぴったりなリングノートにも、めじるしアクセサリーを装着。教科やカテゴリの区別がつきやすくなるだけでなく、モチベーションも上がるかも!?

めじるしアクセサリーで、アイテムを彩ってみては?

傘やペットボトルだけでなく、コスメや文房具にも付けられる「めじるしアクセサリー」。しまったままのチャームがあれば、まずは毎日使うものにひとつ付けてみるとよいかもしれません。