「ちいかわ ハッピーバッグ2027(未年)」(11,000円)の予約受付が、8月26日午前11時よりスタートしました。2027年の干支である“未(ひつじ)”をテーマにした描き下ろしデザインを採用し、ぬいぐるみやマスコット、トートバッグなど全12点の限定グッズがセットになった毎年恒例の福袋です。
ちいかわ、ハチワレ、うさぎたちがモコモコのひつじ姿になって、新年気分を盛り上げるアイテムが多数ラインアップされています。今回は、その気になるグッズ全12点をまとめて紹介します。
1. 干支ぬいぐるみS(ちいかわ／ハチワレ／うさぎ)
2027年の干支「未(ひつじ)」にちなんだぬいぐるみ。ちいかわ、ハチワレ、うさぎがふわふわのひつじ衣装を身にまとった特別仕様で、福袋の主役ともいえるアイテムです。
2. 刈られちゃったマスコット
うさぎに毛を刈られてしまったちいかわを再現したユニークなマスコット。ボールチェーン付きで持ち歩きにもぴったりです。
3. われわれがつくりましたフェイスタオル
綿100％素材を使用したフェイスタオル。日常使いしやすく、ちいかわたちの可愛らしいデザインを楽しめます。
4. 7連アクリルキーホルダー
ひつじ衣装を着たキャラクターたちをデザインしたアクリルキーホルダー。7種類のチャームが連なっており、まとめて使うことも個別に分けて使うこともできます。
5. アクリルスタンド
くりまんじゅうやラーメンの鎧さん、シーサーなどが登場するアクリルスタンド。デスクや棚に飾って楽しめるアイテムです。
6. くりまんじゅうの買い出しホワイトボード
買い物メモや予定管理に活躍するホワイトボード。年末年始の準備シーズンにも便利な実用グッズです。
7. プリクラ風アクリルステッカー
キャラクターたちがぎゅっと集まったプリクラ風デザインを採用。アクリル素材ならではの存在感も魅力です。
8. ゲームッ!!なハチワレの福袋ミニトートバッグ
大きくデザインされた「福袋」の文字が目を引くミニトートバッグ。ちょっとしたお出かけやランチバッグとして活躍します。
9. ポストカードブック
未年や年末年始をテーマにした全14柄のポストカードを収録。飾って楽しむのはもちろん、年賀状代わりのメッセージカードとしても活用できます。
10. 外装トートバッグ
福袋本体を収納する大容量トートバッグ。ひつじ姿のちいかわたちが描かれた特別デザインで、外側にはポケットやワッペンチャームも付属しています。
商品概要
- 商品名：ちいかわ ハッピーバッグ2027(未年)
- 価格：11,000円
- 受注期間：2026年8月26日(水)11:00～9月2日(水)12:00
- 発送時期：2026年12月中旬頃より順次発送予定
- 販売場所：ちいかわマーケット