「ちいかわ ハッピーバッグ2027(未年)」(11,000円)の予約受付が、8月26日午前11時よりスタートしました。2027年の干支である“未(ひつじ)”をテーマにした描き下ろしデザインを採用し、ぬいぐるみやマスコット、トートバッグなど全12点の限定グッズがセットになった毎年恒例の福袋です。

ちいかわ、ハチワレ、うさぎたちがモコモコのひつじ姿になって、新年気分を盛り上げるアイテムが多数ラインアップされています。今回は、その気になるグッズ全12点をまとめて紹介します。

1. 干支ぬいぐるみS(ちいかわ／ハチワレ／うさぎ)

2027年の干支「未(ひつじ)」にちなんだぬいぐるみ。ちいかわ、ハチワレ、うさぎがふわふわのひつじ衣装を身にまとった特別仕様で、福袋の主役ともいえるアイテムです。

2. 刈られちゃったマスコット

うさぎに毛を刈られてしまったちいかわを再現したユニークなマスコット。ボールチェーン付きで持ち歩きにもぴったりです。





刈られちゃったマスコット

3. われわれがつくりましたフェイスタオル

綿100％素材を使用したフェイスタオル。日常使いしやすく、ちいかわたちの可愛らしいデザインを楽しめます。

われわれがつくりましたフェイスタオル

4. 7連アクリルキーホルダー

ひつじ衣装を着たキャラクターたちをデザインしたアクリルキーホルダー。7種類のチャームが連なっており、まとめて使うことも個別に分けて使うこともできます。

7連アクリルキーホルダー

5. アクリルスタンド

くりまんじゅうやラーメンの鎧さん、シーサーなどが登場するアクリルスタンド。デスクや棚に飾って楽しめるアイテムです。

アクリルスタンド

6. くりまんじゅうの買い出しホワイトボード

買い物メモや予定管理に活躍するホワイトボード。年末年始の準備シーズンにも便利な実用グッズです。







くりまんじゅうの買い出しホワイトボード

7. プリクラ風アクリルステッカー

キャラクターたちがぎゅっと集まったプリクラ風デザインを採用。アクリル素材ならではの存在感も魅力です。





プリクラ風アクリルステッカー

8. ゲームッ!!なハチワレの福袋ミニトートバッグ

大きくデザインされた「福袋」の文字が目を引くミニトートバッグ。ちょっとしたお出かけやランチバッグとして活躍します。

9. ポストカードブック

未年や年末年始をテーマにした全14柄のポストカードを収録。飾って楽しむのはもちろん、年賀状代わりのメッセージカードとしても活用できます。

ポストカードブック

10. 外装トートバッグ

福袋本体を収納する大容量トートバッグ。ひつじ姿のちいかわたちが描かれた特別デザインで、外側にはポケットやワッペンチャームも付属しています。







外装トートバッグ

商品概要