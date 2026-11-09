セブン - イレブンは11月10日から順次、岐阜県・愛知県・三重県・静岡県で『食育×地域 応援フェア』を開催する。地域の小学校の子どもたちと共同開発した商品をはじめ、各県の食材や郷土料理を生かした全13品を販売する。

岐阜県・愛知県・三重県では全6品が登場

岐阜県・愛知県・三重県のセブン - イレブンでは、11月10日から11月23日まで、地域の食材や食文化を取り入れた商品全6品を展開する。

豊川市立御油小学校の児童と共同開発した「大葉味噌おむすび 愛知県産大葉使用」(192.24円)は、愛知県産の大葉を表面にまるごと1枚貼り付け、ご飯と中具にも大葉味噌を使用。八丁味噌とたまり醤油を合わせた、東海地方ならではの甘辛くコク深い味わいに仕上げた。

大葉味噌おむすび 愛知県産大葉使用 192.24円

「伊勢醤油焼おにぎり」(192.24円)は、三重県産の大豆と小麦から造られた伊勢醤油を使った香ばしい焼おにぎり。伊勢醤油ならではの大豆比率の高さが生み出す、濃厚な旨味とコク、深みのある味わいが特徴だ。

伊勢醤油焼おにぎり 192.24円

岐阜県の代表的な郷土料理「鶏ちゃん」を具材にした「鶏ちゃんおむすび」(192.24円)は、食べ応えのある一品。

鶏ちゃんおむすび 192.24円

「愛知県産れんこんの揚げつくね」(354.24円)は、愛知県産の生れんこんを使用。れんこんを厚切りにカットすることで、心地よいシャキシャキとした食感に仕上げた。

愛知県産れんこんの揚げつくね 354.24円

三重県の答志島で水揚げされたしらすを使った「答志島水揚げしらすとだし巻き玉子」(300.24円)は、粗おろし大根を添えただし巻き玉子。日々の食事に手軽に取り入れられる一品だ。

答志島水揚げしらすとだし巻き玉子 300.24円

「各務原キムチのピリ辛チャプチェ」(278.64円)は、岐阜県各務原市の認定キムチを使用。各務原キムチの特徴である人参と松の実の食感を生かし、酸味を抑えて強い旨味とまろやかな辛味を引き出したという。

各務原キムチのピリ辛チャプチェ 278.64円

静岡県では富士山ミルクや静岡茶を使った全7品

静岡県のセブン - イレブンでは、11月10日から11月23日まで、地域の食材や食文化を生かした商品全7品を販売する。一部商品は11月9日から順次発売する。

富士宮市立北山小学校の子どもたちのアイデアから、「富士山ミルク」と「静岡茶」を使ったプリンとホイップケーキが誕生。富士山をモチーフにした見た目にも注目だ。

「富士山ミルクのプリン 静岡茶クリームマウンテン」(419.04円)は、富士山ミルクを配合したなめらかなミルクプリンに、パウダー加工した静岡茶葉を混ぜ込んだ特製クリームを富士山の形に絞った。仕上げに粉糖をまぶし、初冬の雪化粧を表現している。11月9日から順次発売する。

富士山ミルクのプリン 静岡茶クリームマウンテン 419.04円

富士山をモチーフにした菓子パンの「富士山ミルク仕込みのホイップケーキ」(203.04円)は、ケーキ生地とトッピングのホイップクリームに富士山ミルクを使用し、表面には雪に見立てた白いグレーズをコーティングした。

富士山ミルク仕込みのホイップケーキ 203.04円

「ごてあらポー!! あらびきソーセージおむすび」(226.80円)は、「御殿場高原 あらびきポーク」とのコラボレーション商品。ソーセージに照焼タレ、マヨネーズ、ペッパーライスを合わせた。

ごてあらポー!! あらびきソーセージおむすび 226.80円

「藤枝朝ラー文化軒究会公認 えび塩ラーメン」(645.84円)は、藤枝の朝ラー文化に着想を得た一品。えびの風味を生かしたスープに、チャーシュー、青ねぎ、干しエビを盛り付けた。

藤枝朝ラー文化軒究会公認 えび塩ラーメン 645.84円

「あさりとベーコンのスープパスタ 富士山ミルク使用」(615.60円)は、富士山ミルクを使ったミルクスープに、ふっくら蒸したあさり、ベーコン、しめじを合わせている。

あさりとベーコンのスープパスタ 富士山ミルク使用 615.60円

静岡県で水揚げされたまぐろに長芋やなめたけを合わせたカップデリ「静岡県水揚げまぐろ使用 混ぜて食べるねばねば小鉢」(386.64円)は、混ぜて食べることで、異なる具材の食感を楽しめる。

静岡県水揚げまぐろ使用 混ぜて食べるねばねば小鉢 386.64円

「まぜまぜスイーツ 静岡県産ブルーベリー使用」(429.84円)は、静岡県産ブルーベリーをミルク層とゼリーに使用。ホイップクリームやクラッシュゼリーを重ねた、混ぜて楽しむスイーツとなっている。