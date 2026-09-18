セブン - イレブン・ジャパンは、静岡第一テレビの情報番組『まるごと』とコラボレーションした「まるごとフェア」を9月22日から静岡県内のセブン - イレブンで開催する。

まるごとフェア

今回の「まるごとフェア」では、静岡県産ハーブ鶏、クラウンメロン、水揚げしらすなど、静岡県を代表する食材を使用した限定商品を展開する。

久保ひとみさん、ひかりんちょさんとのコラボ商品をはじめ、おにぎり、惣菜、パスタ、スイーツなど幅広いラインアップを用意。パッケージには、『まるごと』をイメージした鮮やかなカラーと、2人をあしらったオリジナルデザインを採用している。

久保ひとみさん考案、静岡県産ハーブ鶏を使った2品

久保ひとみさん考案の「直火焼つくね おむすび」(286.20円)は、静岡県産ハーブ鶏を使用したつくねを香ばしく焼き上げたおむすび。ハーブ鶏は、ハーブを配合した飼料で育てた、くせの少ないすっきりとした味わいが特長という。タレの旨味と香ばしい香りをごはんにしみ込ませている。

直火焼つくね おむすび 286.20円

「旨塩ガーリックパスタ 静岡県産ハーブ鶏使用」(572.40円)も、静岡県産ハーブ鶏を使用。ガーリックの香りに、たまごやブロッコリーを組み合わせている。

旨塩ガーリックパスタ 静岡県産ハーブ鶏使用 572.40円

ひかりんちょさん考案、クラウンメロンを使ったスイーツなど2品

ひかりんちょさん考案の「まぜまぜスイーツ 静岡県産クラウンメロン使用」(429.84円)は、静岡県産クラウンメロンのピューレを使用したスイーツ。芳醇な香りとジューシーな味わいのメロンゼリーに、なめらかなヨーグルトゼリーを合わせ、混ぜながら味わうデザートに仕上げている。同商品は9月21日に発売する。

まぜまぜスイーツ 静岡県産クラウンメロン使用 429.84円

「ホイップコッペ 静岡県産ブルーベリージャム使用」(203.04円)は、静岡県産ブルーベリージャムとブルーベリーホイップクリームをサンド。カラースプレーチョコをトッピングし、見た目にも華やかに仕上げている。

ホイップコッペ 静岡県産ブルーベリージャム使用 203.04円

しらす、浜名湖海苔など静岡の食材を使った3品

「静岡県水揚げしらすと三つ葉ごはんのおむすび」(170.64円)は、静岡県産しらすに焼津産かつお節、静岡県産三つ葉を合わせたおむすび。

静岡県水揚げしらすと三つ葉ごはんのおむすび 170.64円

「浜名湖のり天チップス」(213.84円)は、浜名湖海苔を使用した商品。磯の香り豊かな風味とサクッとした食感が楽しめ、おつまみにもぴったりという。

浜名湖のり天チップス 213.84円

「シーチキンとブロッコリーのサラダ」(354.24円)は、はごろもフーズのシーチキンとブロッコリーを合わせた、食べ応えのあるサラダ。

シーチキンとブロッコリーのサラダ 354.24円

店舗によっては一部商品の取り扱いがない場合や、予定数の終了などにより販売を終了する場合がある。