山崎賢人主演のWOWOW『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ ―樺太追跡編―』(2027年1月24日スタート、毎週日曜22:00～)の新キャストとして、白本彩奈と大下ヒロトの出演が発表された。

白本はアシリパ(※リは小文字)の父・ウイルクのかつての盟友である若きソフィア・ゴールデンハンド、大下は土方一派と行動を共にするアイヌの男性・キラウシ(※シは小文字)を演じる。あわせて、新キャストのキャラクタービジュアルと、主要キャストが集結したキービジュアルも公開された。

白本彩奈が若きソフィア、大下ヒロトがキラウシ役に

野田サトル氏の人気コミックを実写化した『ゴールデンカムイ』シリーズ。明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金をめぐる争奪戦を描く冒険活劇で、原作コミックのシリーズ累計発行部数は3,100万部を突破している。

これまでに映画『ゴールデンカムイ』、ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』を展開。今年3月に公開された映画『ゴールデンカムイ ―網走監獄襲撃編―』は興行収入15億円を突破した。

最新作となる『樺太追跡編』では、網走監獄での激闘を経て離れ離れになった杉元佐一(山崎)とアシリパ(山田杏奈)が、再び出会うために樺太の地を目指す。杉元は宿敵だった第七師団と手を組み、アシリパは尾形百之助(眞栄田郷敦)、白石由竹(矢本悠馬)、キロランケ(池内博之)らと海を渡ることになる。

今回、新たに出演が発表された白本が演じるソフィア・ゴールデンハンドは、ウイルク(井浦新)とキロランケがかつて所属していた反体制ゲリラ組織「パルチザン」のリーダー。ロシアの貴族階級出身でありながら革命活動に身をささげ、ウイルクの知られざる過去を知る人物だ。キロランケは彼女に会うため、アシリパを連れて樺太を渡る。

一方、大下が演じるキラウシは、季節労働者として出稼ぎに来ていたアイヌの男性。ひょんなことから土方歳三(舘ひろし)らと出会い、金塊争奪戦に巻き込まれていく。門倉利運(和田聰宏)とのコンビも見どころとなる。

白本彩奈、ロシア語の経験を生かして役作り

ソフィア役の白本は、自身もロシア語を話し、幼い頃からロシアの作品に親しんできたという。

「私もロシア語を話したり、幼い頃からロシアの作品にも親しんできたりしたので、複雑な役柄ですが、演じられることはとても楽しみでした」とコメント。

さらに、「台本を読んだとき、ソフィアには、とても多面的な印象を持ったので、どの側面も同じだけ大切に演じさせていただきました」と役作りを振り返り、「私のお気に入りの、一面雪景色のシーンがあるのですが、ぜひ大きな画面でお楽しみいただきたいです」と呼びかけた。

キラウシ役の大下は、衣装やメイクをして撮影現場に入ると、まるで『ゴールデンカムイ』の世界にいるようで、楽しく演じることができたという。

特に印象に残っているのは、門倉役の和田との共演シーン。「物凄く寒い時期に撮影をしましたが、幸い、キラウシはアイヌの暖かい衣装を着ているので、あまり寒さは感じませんでしたが、それでもやはり寒かったです」と撮影を振り返った。

その上で「しかし、門倉を演じる和田さんは、自分よりももっと薄着で、あんなことやこんなことになっていくのを見て、“寒い”という言葉を封印して、頑張ろうと思ったのを覚えています」と明かした。

山崎賢人らキャスト集結のキービジュアル公開

今回、新キャストの発表とあわせて公開されたのが、「すべてを背負い、越えてゆけ」というキャッチコピーが添えられたキービジュアルだ。

杉元やアシリパをはじめ、鶴見中尉(玉木宏)、土方歳三ら主要キャラクターが集結。雪と氷に覆われた世界を背景に、それぞれの過去や宿命、葛藤、使命を背負いながら金塊争奪戦に身を投じていく登場人物たちの姿が描かれている。

映画版に引き続き、山崎、山田、眞栄田、矢本、工藤阿須加、栁俊太郎、塩野瑛久、稲葉友、中川大志、大谷亮平、勝矢、池内、木場勝己、和田、井浦、玉木、舘らが続投。メイン監督は片桐健滋氏が務める。

また、最新ドラマの放送開始前日となる2027年1月23日20時からは、映画『ゴールデンカムイ ―網走監獄襲撃編―』がWOWOWで放送・配信されることも決定した。

杉元とアシリパの再会、ウイルクの過去、そしてそれぞれの思惑が交錯する金塊争奪戦が、樺太を舞台に新たな展開を迎える。

【編集部MEMO】

白本彩奈

2002年5月14日生まれ。幼少期からモデルとして活動し、2012年のフジテレビ系ドラマ『最後から二番目の恋』で俳優デビュー。英語やロシア語を特技とし、映画『箱男』『秒速5センチメートル』、ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』などに出演。2027年のWOWOW『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ ―樺太追跡編―』では、若きソフィア・ゴールデンハンドを演じる。



大下ヒロト

1998年2月28日生まれ、岐阜県出身。2017年の映画『あみこ』で俳優デビュー。主な出演作に映画『花束みたいな恋をした』『死刑にいたる病』『PERFECT DAYS』、ドラマ『連続ドラマＷ 鵜頭川村事件』『海に眠るダイヤモンド』など。2027年のWOWOW『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ ―樺太追跡編―』では、アイヌの男性・キラウシを演じる。

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