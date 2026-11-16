約30年前に起こった、17人が毒殺された事件。生き残った盲目の少女、遺書を残し自殺した犯人――。この事件の記憶に30年間翻弄され続ける人たちの苦悩の物語を描く『連続ドラマW 恩田陸 ユージニア』（全6話）がWOWOWにて11月8日（日）午後10時より放送・配信を開始した。

原作は恩田陸の作品で、世界からの評価も高い『ユージニア』（KADOKAWA／角川文庫）。主演は、WOWOW初主演作となる岸井ゆきのだ。脚本を手掛けるのは、2027年の大河ドラマ『逆賊の幕臣』も担当する安達奈緒子。実力派スタッフ・キャストが描き出すのは、30年の時を超えて人々を翻弄する戦慄のダークミステリーだ。ここではすでに放送・配信された第1話で描かれたことをヒントに、今作の闇深い世界観に迫る。

世界が注目する恩田陸のミステリー『ユージニア』が待望の映像化！

原作者の恩田陸は、ミステリーからファンタジー、ホラーまで幅広いジャンルを手掛け、独創的な物語で支持を集める作家だ。『ユージニア』は、複数の人物の証言から事件の真相に迫るミステリーとして高く評価され、2006年に第59回日本推理作家協会賞（長編及び連作短編集部門）を受賞した。2020年にはアメリカ「NYタイムズ・今年の100冊」に選出され、2022年に「ドイツ犯罪小説賞・国際部門」1位を獲得するなど、海外でも評価を得ている作品だ。30年という時間軸、語る人によって異なる事件の姿。幾重にも謎が絡み合うこの物語を、ドラマはどう映像化するのか。原作ファンをも唸らせる、新たな傑作となるのか期待が高まる。

17人毒殺事件が狂わせた人生――30年後に浮かび上がる真実とは？

事件が終わっても、関わった人々の人生は狂ったまま。このドラマは、ひとつの事件を軸に、30年にわたる人々の人生を描き出していく。すべての始まりとなる毒殺事件、その10年後に関係者への取材を始め、のちに本として出版した事件の目撃者、そして事件から約30年後に事件を調べ始めたフリーライター――それぞれの時代と人物の視点が絡み合いながら、物語は進んでいく。

舞台は北陸のK市にある名家・青澤家の邸宅だ。祝いごとで多くの人たちが集まる中、何者かが飲み物に毒を混入し、17人が亡くなった。生き残ったのは、家政婦のキミと、青澤家の長女で盲目の少女・緋紗子だけ。事件はその後、ある青年が犯行を告白した遺書を残し自殺したことで一旦解決となった。しかし、事件に関わった者たちの中では何も終わってはいなかった。いや、事件のあの日から人生が狂い始めてしまったのだ。

事件の最初の目撃者の一人となった緋紗子の友人・満喜子は、事件の10年後に大学の卒論として事件のことをまとめ、のちに小説『忘れられた祝祭』として出版し、ベストセラーとなる。

さらにその20年後。フリーライターの友子は事件を調べるためにK市を訪れ、満喜子と対面する。そこで語られるのは、目が見えないとは思えないほど、すべてを見通しているようだった緋紗子の神秘的な姿や、事件直前に緋紗子が満喜子に告げた言葉だ。さらに、犯人が国外にいる間は公訴時効の進行が停止するという事実も明らかになる。友子は満喜子の小説をもとに真実に迫ろうとするが、「人間が書く限りノンフィクションは存在しない。その人が見た虚構が存在するだけだ」と満喜子は不気味な笑みを浮かべるだけだった。

一方で友子は、満喜子の卒論を手伝っていた後輩から、本には特定の人物に向けたメッセージが隠されていることを聞き出す。その相手とは一体誰なのか。満喜子は事件の真相を掴んでいるのか。そして、そもそも友子はなぜこの事件を追っているのか――。

第1話では事件のあらましが映像で明らかになる一方、謎はさらに深まっていく。散りばめられた伏線の先に何が待ち受けているのか、続きが気にならずにはいられない。

事件の謎を解く鍵は、詩と2色の百日紅？

第1話をもとに、少し考察をしてみよう。物語冒頭で、「ユージニア、私のユージニア」という一文から始まる詩がミステリアスに語られていた。その声は女性のようで、どこか揺らぎがある演出がされている。タイトルにもなっている〝ユージニア〟という言葉を発しているのは誰なのか、何を指しているのか。まずは、ここに事件の謎を解くヒントがありそうだ。

第1話では、2軒の家に咲く花も印象的に描かれる。満喜子の家に咲いているのは赤い百日紅。そして緋紗子が住む青澤家には白い百日紅が咲いていた。緋紗子は満喜子の家の百日紅を見上げ、「満喜ちゃん家のは赤い花なのね。うちのは白い花」とまるで見えているかのような発言をし、満喜子は「白い花は珍しいんだって」と答える。白い百日紅は今作のポスタービジュアルにも映し出されていて、ストーリー上で重要な役割を担うことが示唆されている。

美しい言葉と花。この2つが凄惨な事件の裏にどんな真実を浮かび上がらせるのか。ぜひ注目しながら見届けたい。

岸井ゆきのがWOWOW初主演、20代から40代まで一人で演じ切る

主人公・満喜子を演じるのは岸井ゆきの。『ケイコ 目を澄ませて』で第46回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞したほか、今年は映画『佐藤さんと佐藤さん』で日本映画批評家大賞の主演女優賞を受賞するなど高い評価を得てきた彼女が、今作でWOWOW初主演を果たす。大学時代の満喜子のはつらつとした姿と、40代で怪しげに友子と対峙する姿を体現した上に、話す相手によって声色や喋り方を変幻自在に操る一面もある満喜子という難役を見事に演じる姿は必見だ。

友子役には木竜麻生。昨年のNHKドラマ『いつか、無重力の宙で』で主演を務めたほか、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』では主人公の友人・忍役で出演している注目の女優だ。友子はドラマのオリジナルキャラクターで、今作のストーリーテラー的存在となる。木竜もまた20代と40代を演じ分けながら、視聴者に近い視点で謎を追っていく。

そして、事件の鍵を握る緋紗子を演じるのは成海璃子。美しく、特別な存在感があり、大きな謎を抱えた存在を堂々と演じる。今後、40代となった緋紗子が現れることで、物語はよりミステリアスな展開を見せることになる。

3人の女性が織りなす群像劇は、まさにこの物語の核となる部分だ。

事件の関係者を演じる実力派キャストにも注目！

事件に関わる人物たちを演じるのも、実力派キャスト陣だ。妹の満喜子、次男の順二とともに毒殺事件の目撃者の一人となった誠一役は丸山隆平。毒殺事件の担当刑事・栗城役は片岡愛之助だ。

娘の緋紗子を誰よりも愛する母親役に真木よう子、毒殺事件で生き残った家政婦のキミ役にかたせ梨乃、遺書を残し自殺した犯人・ユージン役に倉須洸、事件当時の緋紗子役に倉持春希と、個性豊かな俳優陣が脇を固める。

登場人物たちは、それぞれ毒殺事件によって人生が変わってしまった人たちだ。今後、彼らの視点で事件が語られることで、物語はより深く闇を描くことになるだろう。

WOWOW初登場の脚本・安達奈緒子×監督・古川豪が描く新たなミステリー

脚本は、NHK土曜ドラマ『お別れホスピタル』や年明けスタートの大河ドラマ『逆賊の幕臣』などで知られる安達奈緒子が手掛ける。意外にも、安達がWOWOW作品の脚本を担当するのは今作が初めて。岸井ゆきのとは『お別れホスピタル』に続くタッグとなる。

メイン監督は、映画『金子差入店』で長編映画の監督デビューを果たした古川豪。もう一人の監督として、NHK『東京サラダボウル』やディズニープラス『ガンニバル』に携わった川井隼人も参加している。WOWOW初参加となるスタッフ陣が、どのような作品世界を描くのか期待したい。

国指定重要文化財・成巽閣の「群青の間」で、ドラマ作品として史上初の撮影！

第1話で友子が満喜子に迫る場面は、金沢市にある兼六園・成巽閣の「群青の間」で撮影された。数寄屋風書院造のこの部屋は、折上天井の蛇腹（境界部分）と目地に、西欧から輸入された顔料・ウルトラマリンブルーを用いた群青が施されている。天井の鮮やかな群青と壁の朱が印象的な空間が、満喜子の浮かべる不敵な笑みに、いっそう底知れぬ怪しさを添えている。成巽閣は国指定重要文化財であり、「群青の間」でドラマ作品の撮影が行われたのは今作が史上初となる。

成巽閣の館長・吉竹泰雄氏も「本格的ドラマ作品はこれまで無く正直、実現するとは思いませんでした。ただ原作を拝見し、制作の皆さんの熱意から『群青の間』を欠くことはできないという思いに至り今回の撮影となりました」とコメントしている。

そのほかにも、青澤家の風格ある屋敷や趣深い石橋、歴史ある日本庭園など、時を重ねた風景が物語に重厚さを添えている。そうした舞台の細部に目を向けてみるのも面白いだろう。物語はまだ始まったばかり。深まる事件の謎、そして少しずつ明かされる関係者たちの心の傷。約30年前の事件は、やがて視聴者の心までも侵食していくかもしれない。あなたもこの底知れぬ闇を目撃してみては!?

なお、本作を鑑賞した著名人からもコメントが到着！哲学者、僧侶、声優、芸人、棋士、タレントなど、各界から絶賛の声が届いている。

事件の真相そのものではなく、その事件をめぐる人々の“語り”や“まなざし”、そして誰もが抱える欲望や執着に言及する声が多く寄せられた。美しさと不穏さが共存する『ユージニア』の世界観に魅了されたコメントの数々となっている。

第1話は無料配信中！『連続ドラマW 恩田陸 ユージニア』（全6話）放送・配信情報

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