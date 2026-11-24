「とりあえずは……ほぼ毎晩ビールを飲んでいました(笑)」――SUPER EIGHTの丸山隆平が、WOWOWのドラマ『連続ドラマW 恩田陸 ユージニア』(毎週日曜22:00～ ※WOWOWオンデマンドで配信、全6話)の役作りの裏側を告白。わずか2日間の撮影で、体型や姿勢まで意識して役に向き合ったことや、木竜麻生との共演で感じた思いを語った。

丸山隆平

「マインドだけじゃなく物理的な役作りでもあって…」

本作は、恩田陸氏が2005年に発表し、第59回日本推理作家協会賞を受賞した同名小説を、脚本家の安達奈緒子氏が全6話のドラマとして映像化したダークミステリー。北陸の名家で17人が死亡した毒殺事件をめぐり、30年の時を経てもなお、事件の記憶に翻弄される人々を描く。

丸山が演じるのは、雑賀家の長男・誠一。妹の満喜子(岸井ゆきの)、弟の順二(葛飾心)とともに毒殺事件の第一発見者となった人物で、事件に人生を侵食されていく満喜子とは対照的に、事件と距離を置いて生きてきた。

誠一のくたびれた雰囲気や、張り詰めた空気感をどのように表現したのか。役作りについて聞かれた丸山は、「えーっ、それレシピ言わなきゃいけない?(笑)」と冗談を交えながら、弟の死や凄惨な事件を経験した人物の佇まいを考えたと説明する。

その上で、「とりあえずは……ほぼ毎晩ビールを飲んでいました(笑)」と告白。「それはマインドだけじゃなく物理的な役作りでもあって、そうやって体形も意識していったら、姿勢も変わりましたね」と、外見からも役に近づこうとしたことを明かした。

さらに、「自分なりにいろいろ考えて誠一を作っていったので、普段の僕と違って見えたって皆さんに言っていただいて、すごく嬉しかったです」と手応えを語り、「本当にやりがいのある役で、作っていく作業は楽しかったです」と振り返った。

撮影期間はわずか2日間だったが、複数話にわたる出来事を演じるため、セリフ量は相当なものだったという。監督の計らいで一連のシーンを長く撮影し、感情をつなげる手法が取られたことから、セリフや動きを間違えないことに加え、芝居の連続性にも気を配る必要があった。

丸山は、技術的な要求の高い現場で感情も乗せていくことに、俳優としてのやりがいを感じたといい、「この2日間というのは、僕にとってとても貴重な、かけがえない時間でした」と充実感をにじませた。

木竜麻生との意外な縁に「続けていたからこそ」

今回、丸山が多くのシーンで共演したのは、事件を追うフリーライター・田波友子役の木竜麻生。撮影の合間と芝居中では雰囲気がまったく違ったといい、「この短い2日間の中でもいろいろな表情が見られて、引き込まれるような魅力を持っている役者さん」と印象を語る。

さらに、木竜が以前からSUPER EIGHTのファンだったことも話題に。丸山は、木竜がグループのライブを観に来た際にスカウトされたと本人から聞いたことを明かし、「ありがた過ぎて、なんかこう、もったいないというか」と感慨深げに語った。

そして、「なんかそういうことを聞くと、なんだろう、引き際が分からなくなりますよね」と冗談めかしつつ、「いや、閉じる気はないですよ(笑)。全然ないですが、最近続けていくことについて考えるようになって」と、活動を継続することへの思いを吐露。

「少なくとも活動するということは、誰かの人生のスイッチを押したり、きっかけになっていたりもしていて、それって罪なことでも豊かなことでもあるなと思うんですよね」と語り、木竜との共演について「こうやって作品で出会えるなんて、やっぱり続けていたからこそで、こういうギフトもあるんだなって思いました」としみじみ語った。

また、妹・満喜子役の岸井とは、撮影最終日が初めての共演だったという。劇中では目も合わない関係性だったが、合間にコミュニケーションを取ることができたといい、「すごく笑顔がチャーミングな方でした」と振り返った。

原作と脚本に「ダブルの衝撃」

丸山は、複雑な時系列で展開する原作を読み進めるうち、登場人物の存在が自然と頭の中に位置づけられていく感覚に驚いたという。

脚本を手がけた安達氏については、過去作の『失恋ショコラティエ』に夢中になっていたことを明かし、まったく異なる世界観の作品を生み出す脚本家としての職人ぶりを称賛。原作の恩田氏とともに「ダブルの衝撃を受けました」と語ると、「あっ、“ドラマW”ですよね(笑)」と、作品の放送枠にかけたジョークも飛び出した。

作品については、犯人を推理するミステリーとしての面白さだけでなく、事件に巻き込まれた人々の人生に目を向けることが重要だと考えている。

「ニュースを見ていて、こんな凄惨な事件あったんやと思っても時間が経つと忘れてしまう。でも、そこに巻き込まれてしまった人たちにとっては、一生残るものになるじゃないですか」と語り、「オチがつかないからこそドラマがある。結局、人が生きていくうえでもすっきりすることばかりではないんですよね」と、物語の普遍性に言及した。

「この物語をどう受け止めるかという意味では、見る人自身もまた巻き込まれていて、試されるみたいなところがあるのかな」と考察し、視聴者に「ぜひ皆さんも深みにはまっていってほしいです」と呼びかけている。

なお、29日放送・配信の第4話では、友子と順二の過去の意外な接点が明らかに。誠一が友子に対し、妹・満喜子への胸の内を語る場面も描かれる。