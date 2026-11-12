「ずっと“やりたい”と言葉にしてきた時代劇」――Snow Manの宮舘涼太が、WOWOWの連続ドラマW-30『ハードボイルド・マタタビ・ビバップ』(2027年2月放送・配信スタート、全8話)で、連続ドラマ時代劇の単独初主演を務める。超一流の剣術を持ちながら、美味いものには目がない孤高の渡世人を演じ、華麗な殺陣とグルメシーンに挑戦。約3年の準備期間を経て実現した作品で、新たな魅力を見せる。

宮舘涼太

時代劇漫画『ハードボイルドマタタビビバップ』をドラマ化

原作は、漫画家・フジモトシゲキ氏が講談社のコミック誌『イブニング』で連載した時代劇漫画『ハードボイルドマタタビビバップ』。江戸時代後期の中山道を舞台に、孤独な渡世人の逃亡劇と、旅先で出会う絶品グルメを描く。

宮舘が演じるのは、剣の腕前は超一流ながら、素性の知れない謎の無宿渡世人・小菅の伊太郎。故郷を捨て、ただ美味いものを食べることだけを生きがいに諸国を旅していたが、ある日、村人殺しの濡れ衣を着せられ、追われる身となってしまう。

関わりを避けようとする伊太郎だったが、いつしか下手人探しと仇討ちに巻き込まれることに。命懸けの逃亡劇を繰り広げる一方、美味いものには目がなく、食事を前にすると寡黙な男の表情が一変。思わず頬が緩み、心の声が漏れてしまうというギャップも見どころとなる。

宮舘は、フジテレビ系ドラマ『大奥』(2024年)や映画『黒牢城』(2026年)などの時代劇に出演。今回、連続ドラマ時代劇の単独初主演を務めることになり、華麗な殺陣とグルメシーンの両方で新たな魅力を見せる。

「自分が演じる意味を噛み締めながら」

宮舘は主演決定に「ずっと“やりたい”と言葉にしてきた時代劇で連続ドラマの主演を務めさせていただき、大変嬉しく思っています」と喜びをコメント。

撮影については「言葉では表しきれないほどの想いと、自分が演じる意味を噛み締めながら、監督をはじめスタッフ・キャストの皆さんとともに撮影に挑みました」と振り返った。

自身が演じる伊太郎については「まっすぐでありながら人間らしさを持つ、非常にキュートで愛すべきキャラクターです」と紹介。

「実写ならではの江戸時代の街並みやスケールの大きな殺陣(たて)アクション、さらには登場人物たちの人間模様など見どころが盛りだくさんです。物語に共感してスカッとする爽快感も味わっていただけると思いますし、何より観ていると、とてもお腹が空きます!」とアピールし、「肩肘張らずに楽しめる、新しい形の時代劇になっていますので、ぜひ多くの方にご覧いただきたいです」と呼びかけた。

宮舘涼太へのオファーは「制作陣の満場一致」

監督を務めるのは、『連続ドラマW ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』などを手がけた落合賢氏。時代劇の伝統を受け継ぐ東映京都撮影所、C.A.Lとタッグを組み、スタイリッシュな映像で物語を描く。

落合監督は宮舘について「卓越した身体能力を活かした華麗な殺陣、気品あふれる所作、色気を宿した眼差し、そして江戸時代の絶品グルメを味わう至福の表情」と、その魅力を列挙。

「宮舘涼太さんがこれまで見せたことのない表情や、爆発させたことのない感情が、俳優としての新たな魅力としてこの作品に凝縮されています」と自信を見せ、「時代劇の伝統が息づく東映京都撮影所で、唯一無二のヒーローが誕生しました」と語った。

プロデューサーの井口正俊氏は「息をもつかせぬ時代サスペンス」と「食欲を刺激する絶品グルメ」という異なるジャンルを掛け合わせた作品だと説明。

主人公のキャスティングについて「誠実さと気品、そして自然と周りを惹きつけるユーモアを併せ持つ宮舘涼太さんをおいて他に演じられる方はいないと、制作陣の満場一致でオファーいたしました」と明かし、「約3年にもわたる準備期間を経て、ようやく皆様にお届けできる喜びを噛み締めています」とコメントした。

原作者のフジモトシゲキ氏も「主演の宮舘涼太さんには、渡世人の伊太郎をどのように表現していただけるのか今から楽しみでなりません。ロイヤルかつ泥臭い新しい舘さまが見られること、いち視聴者として期待しております」とメッセージを寄せた。

脚本は伊藤崇氏、脚本協力は池田政之氏、音楽は伊藤明日香氏が担当。全8話で、第1話は無料放送される。また、WOWOWでの放送終了後からLeminoでも順次配信される。