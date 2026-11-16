高橋文哉と田中泯がW主演を務めるWOWOWの『連続ドラマW 告解』(12月20日スタート、毎週日曜22:00～ ※全4話・第1話無料放送・配信)のポスタービジュアルと90秒の本予告映像が16日、公開された。

高橋文哉、田中泯、黒島結菜、緒形直人の緊迫した表情

薬丸岳氏の同名長編小説を原作とする本作は、ひき逃げ事件の加害者と、愛する妻を奪われた被害者遺族、双方の人生を通して、消えることのない罪を背負う者の贖罪の在り方を問う社会派ヒューマンサスペンス。高橋と田中は初共演で、ともにWOWOWオリジナルドラマ初主演となる。

今回公開されたポスタービジュアルには、ひき逃げ事件の加害者・籬翔太(高橋)、愛する妻を奪われた被害者遺族・法輪二三久(田中)、翔太の元恋人・栗山綾香(黒島結菜)、二三久の息子・法輪昌輝(緒形直人)の4人が登場。

虚ろな瞳でこちらを見つめる翔太、鋭い視線で何かをにらみつける二三久、憂いを帯びたまなざしの奥に強さをにじませる綾香、苦渋の表情を浮かべる昌輝。それぞれが背負う罪や喪失、消えない過去と葛藤が、事件を象徴する車の写真とともに表現されている。

ビジュアルに添えられたコピーは「裁かれたはずの罪だった――。」。罰を受ければ罪は消えるのか、罪を償うとはどういうことなのかという、本作の核心を突きつけるものとなっている。

すべての歯車を狂わせた雨の夜のひき逃げ事件から始まる

あわせて公開された90秒の本予告映像は、すべての歯車を狂わせた雨の夜のひき逃げ事件から始まる。

飲酒運転で女性をはね、その場から逃走した翔太は、懲役4年10カ月の実刑判決を受ける。25歳で出所した後も、罪悪感や後悔を抱えながら社会復帰を目指すが、刑期を終えても消えることのない罪の重みに苦しみ続ける。

一方、事件によって最愛の妻を失った二三久は、探偵を雇って翔太の行方を追っていた。予告映像には、出所した翔太が暮らすアパートの前に立ち尽くし、建物をじっと見つめる二三久の姿が。やがて二三久は身元を隠し、翔太と同じアパートに移り住むことになる。

なぜ二三久は、妻の命を奪った男に近づこうとするのか。その真の目的は何なのか。予告映像には2人の対峙だけでなく、周囲の人々の悲痛な表情や言葉も収められ、事件によって人生を変えられた人々の思いが交錯していく。

音楽を担当するJun Futamataの楽曲も緊迫感を高め、加害者と被害者遺族の関係が思いもよらない展開へと進んでいく様子が描かれている。

「罪を犯した人間は、その先の人生をどう生きるのか」

本作には、黒島、緒形のほか、浅香航大、ユースケ・サンタマリア、河井青葉、中島ひろ子、丸山智己らが出演。

ユースケ・サンタマリアは、二三久から依頼を受けて翔太の素行を調査する探偵・木暮正人を演じる。浅香は翔太と同じ前科者で、日雇いの仕事を通じて知り合う前園役。孤独な翔太に近づき、危険な誘いを持ちかける人物だ。

監督は波多野貴文氏、脚本は金沢知樹氏と萩森淳氏が担当する。

タイトルの「告解」とは、自らの罪を告白し、赦しを求める行為のこと。刑期を終えても罪を背負い続ける翔太と、妻を失った悲しみから抜け出せない二三久を通し、「罪を犯した人間は、その罪とどう向き合い、その先の人生をどう生きるのか」という問いに迫っていく。

本作は12月20日22時からWOWOWプライム、WOWOWオンデマンドで放送・配信スタート。第1話は無料放送・配信され、WOWOWでの放送終了後からLeminoでも順次配信される。