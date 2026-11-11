向井理と斎藤工がW主演を務めた『アキラとあきら』、星野源主演の『プラージュ ～訳ありばかりのシェアハウス～』、有村架純と坂口健太郎が共演した『そして、生きる』――WOWOWの名作ドラマ49作品・全247話が、11日から映像配信サービス「Lemino」で一挙配信を開始した。社会派ドラマからサスペンス、ヒューマンラブストーリーまで、幅広いラインアップがそろっている。

向井理＆斎藤工『アキラとあきら』など社会派ドラマが充実

WOWOWとNTTドコモの共同事業として展開するLeminoでは、WOWOWオリジナルドラマの新旧100作品以上を順次配信予定。今回の49作品・全247話は、そのラインアップ拡充第2弾となる。

社会・経済をテーマにした作品では、池井戸潤原作で向井理と斎藤工がW主演を務めた『連続ドラマW アキラとあきら』(全9話)を配信。バブル経済とその崩壊を背景に、大企業の御曹司として宿命にあらがう男と、過酷な運命に翻弄されながらも理想を追い求める男の半生と、交差する絆を描く。

このほか、『不発弾 ～ブラックマネーを操る男～』『トップリーグ』『オペレーションZ ～日本破滅、待ったなし～』『社長室の冬-巨大新聞社を獲る男-』など、金融や政治、報道を題材にした社会派作品もそろう。

星野源主演『プラージュ』、有村架純＆坂口健太郎『そして、生きる』も

ミステリー・サスペンス作品では、星野源が前科者役で「連続ドラマW」初主演を果たした『プラージュ ～訳ありばかりのシェアハウス～』(全5話)に注目。思わぬことで前科者となった主人公が、さまざまな過去を抱える住人たちが集まるシェアハウスで生活する中で巻き起こる騒動を、涙とユーモアを交えて描く。

さらに、『真犯人』『盗まれた顔 ～ミアタリ捜査班～』『沈黙法廷』『絶叫』『夜がどれほど暗くても』などのサスペンス作品もラインアップされている。

人間ドラマでは、有村架純と坂口健太郎が共演した『そして、生きる』(全6話)を配信。東日本大震災のボランティア活動を通じて出会った男女が、過酷な運命の中で互いに惹かれ合い、懸命に生き抜いていく姿を、岡田惠和氏の脚本で描いたヒューマンラブストーリーだ。

このほか、『坂の途中の家』『ペンションメッツァ』『吉田羊×大泉洋「2020年 五月の恋」』『がんばれ!TEAM NACS』など、幅広い作品を楽しむことができる。

Leminoでは今後もWOWOWのオリジナルドラマを順次追加し、ラインアップを拡充していく予定だ。