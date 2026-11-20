WOWOWの連続ドラマ『連続ドラマW 恩田陸 ユージニア』(毎週日曜22:00～ ※WOWOWオンデマンドで配信、全6話)に出演する岸井ゆきのと木竜麻生の撮影現場インタビューが公開された。脚本を手がける安達奈緒子氏の魅力や、それぞれが演じる人物の解釈、作品に込められた謎について語っている。

恩田陸氏の同名小説を原作とする本作は、北陸の名家で17人が死亡した毒殺事件をめぐり、事件の記憶に人生を侵食されていく人々を描くダークミステリー。岸井が事件の目撃者で、後に事件を題材とした小説を書く雑賀満喜子、木竜が真相を追うフリーライター・田波友子を演じる。

15日に放送された第2話の終盤では、主人公・満喜子が亡くなったことが明らかになり、物語は急展開を迎えた。

木竜麻生

岸井ゆきの (C)WOWOW

岸井ゆきの、安達奈緒子脚本の魅力は「主人公が語り過ぎない」

以前から恩田氏の小説を愛読していたという岸井は、出演オファーに喜びを感じる一方、大きな責任も感じたという。

「脚本は映像作品と原作を扉でつなげているものだと思います。その扉を開けてくれるのが安達さんだったら、『ユージニア』の世界観に入ることができると感じました」

安達氏とはNHKドラマ『お別れホスピタル』シリーズでもタッグを組んでいるが、その脚本の魅力について「主人公がいつも語り過ぎないというところです」と語る。

「伝えたいことは各々が伝えていくというスタイルなんです。さまざまな人と出会うことによって世界が作られていく、伝えたいことが一つになっていくというのが、安達さんの脚本の魅力だと思います」

今回の『ユージニア』についても、誰の視点で語るかによって世界が変わってしまう物語であることから、安達氏の脚本が適していると感じたという。

自身が演じる満喜子については、事件によって人生を大きく変えられながら、そこから抜け出せなかった人物だと分析。

「この事件が終わらないと自分の人生も始まらないけれど、事件自体はもう終わっているから、何も始めることもできない。満喜子は抜け出せなかった。一歩を踏み出せずに、ずっとその中で生きてきてしまった人なんだろうなという印象です」

また、20代と40代の満喜子を演じるにあたり、20年間の経験の蓄積を意識したという。43歳の満喜子にはシミを加えるメイクも施され、外見の変化が役作りの助けになったと振り返った。

作品の見どころについては、事件を回想する人々の証言に注目してほしいと語る。

「本人は実際に自分が見たことを言っているつもりなんだけれど、客観的に見たときに全然違っていることって、普段生きている中でもよくあるじゃないですか」

人から聞いた話や想像が、いつの間にか自分が見た現実のようになってしまう。そんな記憶の曖昧さが、セリフや映像で表現されているという。

木竜麻生「“犯人”という言葉自体が揺らぐような作品」

一方、木竜にとって恩田氏の小説は、特別な思い入れのある作品だった。

「実は私、初めて読んだ文庫本が、恩田さんの『夜のピクニック』だったんです」

家族ぐるみで親しい知人からプレゼントされ、文庫本を持ち歩きながら少しずつ読み進める楽しさを知ったという。その恩田氏の作品を、安達氏の脚本で映像化すると聞き、運命的な縁を感じたと明かした。

木竜が演じる友子は、原作には登場しないドラマオリジナルのキャラクター。事件の真相を追う人物だが、単に謎を解き明かすだけではない役割を担っている。

「自分の目でちゃんと見る、つかむということに向き合おうとする人で、そこが彼女の芯にあるものだなと思ったので、そこは大事にしました」

さらに、作品全体については「ある種のミステリーではあるけれど、“犯人”という言葉自体が揺らぐような作品だなと思っています」と分析する。

「実行した人が犯人なのか、考えた人が犯人なのか、はたまた、そうなるまでに追い込んでしまった人たちが犯人なのか。そもそも犯人とされている人は本当に犯人なのか」

また、古川豪監督からは、友子が語っていることや書いていることが本当に真実なのかという、一つの解釈を聞いたという。

「出てくる人や描かれていることのすべてを盛大に怪しみながら、そんな見方でも楽しんでいただけたらと思います」

丸山隆平との共演に運命的な縁

木竜は、22日放送の第3話から本格的に登場する、満喜子の兄・誠一役の丸山隆平との共演についても語った。

撮影は負荷の大きいシーンが続いたものの、映画や芝居について会話を重ね、相談しやすい関係を築けたという。

実は木竜は、丸山が所属するSUPER EIGHTのファンだった過去がある。

「小学生の頃から好きで、高校生くらいまでずっとライブにも行かせていただいていたんです」

さらに、現在の所属事務所からスカウトされたのも、ライブのために東京を訪れたタイミングだったという。

このエピソードを丸山本人に伝えると、「そんなことあるんや!?」と驚かれたそう。

以前、横山裕、安田章大とも共演したことを伝えたところ、丸山からは「じゃあもう、3エイト目やったんやな!」という反応があったといい、木竜は「自分にとっては運命的な巡り合わせが多い作品になりました」と笑顔を見せた。

第3話、丸山隆平演じる満喜子の兄が登場

22日放送の第3話では、満喜子の死を知った友子が、兄の誠一を訪問。青澤家と、それを取り巻く人々の関係について話を聞く。

一方、1983年の満喜子は、毒殺事件の実行犯とされた青年・ユージン(倉須洸)の足取りを追い、彼から勉強を教えてもらっていた靖彦(横山幸汰)を取材。そこで「首謀者は別にいる」という証言を得る。

また、WOWOWオリジナルドラマの公式SNSでは、登場人物に焦点を当てた約1分のキャラクター紹介動画も順次公開。事件をめぐるそれぞれの秘密や執着、複雑な関係性に迫る。