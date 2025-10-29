WOWOWのドラマ『ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』が、「東京ドラマアウォード2025」の作品賞<連続ドラマ部門>で優秀賞を受賞。28日、都内ホテルで行われた授賞式に、プロデューサー陣が登壇して喜びを語った。

累計発行部数2,900万部超の人気コミックが原作の大ヒット映画『ゴールデンカムイ』の続編となるドラマシリーズの本作。明治末期の北海道を舞台に描く、アイヌの埋蔵金を巡るミステリー冒険活劇で、山崎賢人、山田杏奈、眞栄田郷敦、工藤阿須加、栁俊太郎、塩野瑛久らが出演した。

松橋真三プロデューサー(CREDEUS)は「昨今テレビがモニターになっていて、テレビ番組だけではなく配信など世界中のコンテンツが見られるようになっています。そんな中、“世界のコンテンツと戦える、必ず見られるようなすごい作品を、制作費がいくらかかってもいいから一緒に作りませんか?”とWOWOWさんにご相談されまして、一緒に作ったのがこの『ゴールデンカムイ』です」と企画の経緯を紹介。

続けて、「ピンチはまたチャンスでもあります。世界のいろんなものが見れるということは、他の国でも日本のドラマや映画が見れるということなので、皆さん一緒にこれからもいい作品をたくさん作っていきましょう」と、会場にいるクリエイターたちに呼びかけた。

植田春菜プロデューサー(WOWOW)は「本作はWOWOWにとっても大変大きなチャレンジでしたので、それを認めていただけたようで、大変うれしく思います。全9話、毎話やることが大掛かりで本当に作るのが大変だったのですが、プロフェッショナルなスタッフ・キャストの技術力と職人技、こだわりと思いが詰まったドラマになったと思っております」と胸を張り、「続編映画も準備しておりますので、引き続きこの実写シリーズを楽しみにしていただけたらと思います」とアピールした。

「東京ドラマアウォード2025」受賞作品・受賞者

■作品賞〈連続ドラマ部門〉

グランプリ 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

優秀賞 『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK)

優秀賞 『東京サラダボウル』(NHK)

優秀賞 『ホットスポット』(日本テレビ)

優秀賞 『御上先生』(TBSテレビ)

優秀賞 『夫の家庭を壊すまで』(テレビ東京)

優秀賞 『波うららかに、めおと日和』(フジテレビ)

優秀賞 『ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』(WOWOW)

■作品賞〈単発ドラマ部門〉

グランプリ 『スロウトレイン』(TBSテレビ)

優秀賞 『憶えのない殺人』(NHK)

優秀賞 『新・暴れん坊将軍』(テレビ朝日)

優秀賞 『三谷幸喜「おい、太宰」』(WOWOW)

■ローカル・ドラマ賞

『ススキノ・インターン～マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記～』(北海道テレビ)

『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』(中京テレビ)

■個人賞

主演男優賞 松坂桃李 『御上先生』(TBSテレビ)

主演女優賞 奈緒 『東京サラダボウル』(NHK)

助演男優賞 角田晃広 『ホットスポット』(日本テレビ)

助演女優賞 杉咲花 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

脚本賞 詩森ろば 『御上先生』(TBSテレビ)

演出賞 塚原あゆ子 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)

主題歌賞 King Gnu「ねっこ」 『海に眠るダイヤモンド』(TBSテレビ)主題歌

特別賞 故・西田敏行(俳優)