日本テレビ系『金曜ロードショー』(毎週金曜21:00～)では、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が3月13日に公開されるのを記念し、2月20日から2週連続で『ゴールデンカムイ』シリーズを放送する。

1週目となる2月20日は、2024年公開の映画『ゴールデンカムイ』を地上波初放送。続く27日には、映画第1作の続編として制作されたドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』(全9話)の重要場面を再編集した『特別編集版』を放送する。

原作は、シリーズ累計発行部数3,000万部を突破する野田サトルの人気コミック『ゴールデンカムイ』。明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金を巡る壮大な争奪戦を描いた一攫千金ミステリーで、サバイバルアクションと濃密な人間ドラマが融合した独自の世界観が支持を集めてきた。その実写映画化は「不可能」とも言われていたが、2024年に満を持して実現した。

地上波初放送となる映画『ゴールデンカムイ』では、主人公・杉元佐一役を山崎賢人が熱演。共演には山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、栁俊太郎、大谷亮平、井浦新、玉木宏、舘ひろしら実力派キャストが名を連ねる。監督は久保茂昭、脚本は黒岩勉が務め、制作プロダクションはCREDEUSが担当。観客動員数200万人超、興行収入30億円に迫る大ヒットを記録した。

ドラマ特別編集版『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』は、映画第1作のラストから地続きで描かれる物語を再構築。埋蔵金の在りかを示す暗号が彫られた“刺青人皮”を巡る争奪戦がさらに激化し、登場人物たちは時に共闘し、時に裏切りながら金塊を追い求めていく。

山崎賢人、山田杏奈、眞栄田郷敦ら主要キャストが続投するほか、中川大志、北村一輝、池内博之、高橋メアリージュン、桜井ユキ、塩野瑛久ら新キャストも参戦。物語はより混沌とした展開を見せていく。

『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』はWOWOWで放送され、「東京ドラマアウォード2025」の作品賞で優秀賞を受賞。植田春菜プロデューサーは「本作はWOWOWにとっても大変大きなチャレンジでしたので、それを認めていただけたようで、大変うれしく思います。全9話、毎話やることが大掛かりで本当に作るのが大変だったのですが、プロフェッショナルなスタッフ・キャストの技術力と職人技、こだわりと思いが詰まったドラマになったと思っております」と語っていた。

